Torneos Bisbee’s arrancan con fuerza pese a amenaza de tormentas

Con más de 70 embarcaciones registradas en cada torneo y altas expectativas entre la comunidad internacional de pesca deportiva, todo está listo para el inicio de los torneos Bisbee’s 2025 en las aguas sudcalifornianas.

Los prestigiados eventos, el Bisbee’s Los Cabos Offshore y el Bisbee’s Black & Blue, se perfilan como uno de los mayores atractivos deportivos y turísticos del destino este mes de octubre. Se espera la participación de equipos provenientes de Estados Unidos, Canadá, México y otras partes del mundo, con una bolsa acumulada en premios que supera los 5 millones de dólares.

De acuerdo con Clicerio Mercado, coordinador de los torneos Bisbee’s en México, las inscripciones siguen abiertas y dentro de los niveles proyectados. Las fechas oficiales de registro son las siguientes:

Los Cabos Offshore : cierre de inscripciones el 14 de octubre , en Plaza Puerto Paraíso, a partir de las 14:00 horas .

Bisbee’s Black & Blue: cierre el 21 de octubre, en el mismo lugar, a partir de las 19:00 horas.

“La inscripción está abierta en los dos torneos. Andamos en alrededor de 70 embarcaciones en cada uno de los torneos”, afirmó Mercado.

Temporada de huracanes: principal desafío del Bisbee´s

Como cada año, los torneos Bisbee’s se celebran en plena temporada de huracanes en el Pacífico, lo que representa un reto logístico para la organización y los participantes. El riesgo de tormentas tropicales en Los Cabos obliga a tomar medidas preventivas y ajustar la dinámica del evento si es necesario.

“Definitivamente eso es algo con lo que hemos vivido todo el tiempo en Los Cabos. Recordarán que incluso hace dos años se canceló el Los Cabos Offshore para pescar los dos torneos en solo dos días. Siempre hay maneras de sacarle provecho”, explicó Mercado.

El coordinador también reconoció que este año el contexto económico y político en Estados Unidos, Canadá y México podría influir en la participación de equipos. Sin embargo, las expectativas se mantienen positivas, con una estimación de hasta 200 embarcaciones registradas entre ambos torneos.