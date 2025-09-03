VIDEO: Tortuga marina anida entre basura en playa El Médano

Un video impactante de la Organización para la Sustentabilidad y Conservación del Medio Ambiente revela una tortuga marina que lucha por anidar en la playa El Médano, Los Cabos, rodeada de basura.

Botellas de plástico, bolsas rotas, ramas y piedras cubren la arena, complicando el esfuerzo del animal por depositar sus huevos en un entorno seguro.

El huracán Lorena, que azotó Baja California Sur, provocó corrientes de agua que arrastraron toneladas de desperdicios hacia el litoral. Esta acumulación de basura pone en riesgo la supervivencia de las crías y evidencia la contaminación severa en una zona turística emblemática.

Impacto ambiental en las costas

Las corrientes generadas por el huracán transportaban residuos urbanos y naturales a la playa, agravando la polución en El Médano. La falta de medidas efectivas para gestionar desechos en Los Cabos intensifica el problema, afectando la biodiversidad marina y la anidación de especies protegidas.

Reacción de los internautas

Usuarios en redes sociales expresaron conmoción tras ver el video. Algunos recomendaron demarcar el área para proteger los huevos y la integridad de la tortuga, mientras otros criticaron la negligencia que permite acumular tanta basura en playas turísticas.

Los comentarios reflejan una demanda urgente de acciones para limpiar y preservar el ecosistema costero.