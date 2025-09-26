Tortuga marina es asistida en playa El Corsario

Una tortuga marina fue asistida para regresar al mar después de concluir su proceso de anidación en la playa El Corsario de Cabo San Lucas. Personal de la Dirección General de Ecología y Medio Ambiente atendió el reporte la noche del miércoles 24 de septiembre, alrededor de las 21:00 horas.

Autoridades municipales confirmaron que se localizó un nido con 137 huevos, los cuales fueron resguardados para garantizar su seguridad. Una vez concluido el desove, la tortuga marina comenzó a dirigirse hacia la vialidad, por lo que fue devuelta de manera controlada a su hábitat natural.

El Ayuntamiento de Los Cabos, a través de la Dirección Municipal de Recursos Naturales y Vida Silvestre, coordinó la atención junto con miembros del Comité de Vigilancia Ambiental Participativa; asi como de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

En las acciones participaron elementos de Seguridad Pública y Vialidad, así como el Coordinador de Cabo San Lucas de Zofemat y el responsable del Programa de Protección a la tortuga marina, Biólogo Gabriel Olvera Guevara.

Las autoridades explicaron que estas medidas buscan prevenir riesgos tanto para los ejemplares como para las personas que visitan la playa El Corsario durante esta temporada de anidación.

Se recordó que actualmente es temporada alta de anidación de tortuga marina, por lo que se exhorta a los ciudadanos a respetar los espacios de anidación y evitar interferir con los procesos naturales de estos organismos.

También se indicó que los avistamientos deben reportarse al 911, donde personal especializado podrá acudir a resguardar los nidos y garantizar que los ejemplares regresen de forma segura al mar.