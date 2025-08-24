Tortuga en grave peligro de extinción nace en Zoológico de Guadalajara

El Zoológico de Guadalajara informó sobre el nacimiento de una Tortuga conocida como Casquito de Vallarta, considerado un hecho histórico para la conservación de esta especie microendémica de Puerto Vallarta que se encuentra en peligro de extinción.

De acuerdo con los datos difundidos, se trata de la primera vez que ocurre una reproducción fuera de la Bahía de Banderas. La cría, con un peso de 2.8 gramos y un caparazón de apenas 2 centímetros, representa un avance para el manejo y preservación de esta especie considerada la tortuga más pequeña del mundo.

En el corazón urbano de Puerto Vallarta sobreviven los últimos ejemplares silvestres, localizados en sitios como la Laguna del Coapinole y el estero del Salado. Su hábitat, compuesto por lagunas de agua dulce y zonas inundables, se ha visto reducido por la urbanización y la presión humana.

Actualmente, se estima que menos de 500 individuos viven en estado silvestre. Esta escasa población ha impulsado el tráfico ilegal, con reportes recientes de especímenes detectados incluso en Asia. El Centro Universitario de la Costa mantiene bajo resguardo una colonia de estas tortugas, aunque en meses pasados sufrió el robo de 56 especímenes en dos incidentes distintos.

La Tortuga Casquito de Vallarta fue descrita en 2018, y desde ese momento se confirmó que se trata de la tortuga más amenazada de México y de todo el continente americano. Su situación crítica ha movilizado a instituciones de investigación y centros de conservación.

El Zoológico de Guadalajara asumió un papel activo en la protección de esta especie. En su herpetario exhibe ejemplares para sensibilizar a los visitantes y promover conciencia sobre su fragilidad. El reciente nacimiento refuerza este compromiso al mostrar que es posible la reproducción bajo cuidados profesionales.

En un comunicado, el zoológico destacó que el nacimiento bajo manejo controlado abre la posibilidad de fortalecer la población en cautiverio, al tiempo que se buscan alternativas para la recuperación de su hábitat natural.