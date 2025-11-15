Cientos de tortugas rescatadas en operativo federal en aeropuerto de Tijuana

Un operativo conjunto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Guardia Nacional permitió el rescate de 774 tortugas en el aeropuerto de Tijuana, en Baja California, donde los ejemplares eran transportados de manera clandestina dentro de cajas etiquetadas como “cosméticos”.

La alerta fue emitida por la Guardia Nacional tras detectar anomalías en nueve cajas de cartón durante labores de inspección. Al abrirlas, los agentes hallaron los reptiles envueltos en calcetines y ocultos en recipientes de plástico transparente.

Personal de Profepa en Baja California acudió al punto para realizar el conteo y revisión de los animales. Se determinó que las tortugas pertenecían a los géneros Kinosternon sp. y Trachemys sp., con un total de 774 ejemplares, entre ellos cuatro fallecidos. El resto se encontraba en condiciones aparentemente estables.

Las autoridades identificaron que varias de las especies están incluidas en categorías de riesgo según la NOM-059-SEMARNAT-2010, además de que los ejemplares del género Kinosternon corresponden mayoritariamente al Apéndice II de CITES, salvo Kinosternon cora, clasificada en el Apéndice I.

El envío había llegado a Tijuana, proveniente del Estado de México, sin documentación que acreditara la legal procedencia de las tortugas, y ninguna persona se presentó a reclamarlo. Versiones preliminares señalan que el remitente y el destinatario serían de origen chino, lo que refuerza la hipótesis de tráfico ilegal de vida silvestre.

La Profepa inició el procedimiento administrativo correspondiente, mientras la Guardia Nacional notificó a la Fiscalía General de la República (FGR) para las investigaciones y acciones legales pertinentes. La autoridad federal será también responsable de determinar el destino final de los ejemplares conforme a sus atribuciones.

Todas las tortugas fueron trasladadas a una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) con condiciones adecuadas para su resguardo y atención.

En un comunicado, la procuradora Mariana Boy Tamborrell señaló en tercera persona que “el tráfico ilegal de vida silvestre representaba una de las mayores amenazas para la biodiversidad y que la institución fortalecería sus estrategias para combatirlo, además de exhortar a la ciudadanía a denunciar estas actividades”.