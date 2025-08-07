Tours para nadar con orcas en La Ventana: conoce los precios y lo que ofrecen

Con la aprobación del plan de manejo de nado con orcas en Baja California Sur, ya es posible contratar tours legales y regulados en La Ventana, en el municipio de La Paz. Los precios varían desde 3,000 hasta los 40,000 pesos por persona, según la duración del viaje, el número de participantes y los servicios incluidos.

Aunque el documento oficial permite el nado con orcas durante todo el año, los prestadores de servicios coinciden en que junio es el mejor mes para realizar esta actividad, ya que es cuando se concentran la mayoría de los avistamientos en el mar de La Ventana.

Tour básico desde 3,000 pesos

La opción más económica ronda los 3,000 pesos por persona, pero solo incluye el recorrido en lancha y la posibilidad de entrar al agua si se presentan las condiciones adecuadas. No se incluyen alimentos, hospedaje, ni transporte desde La Paz.

Este tipo de tour está pensado para personas locales o quienes ya están hospedadas en la zona de La Ventana, El Sargento o Agua Amarga, y desean vivir la experiencia sin servicios adicionales.

Paquete completo con hospedaje

También existen paquetes completos cuyo costo va de los 15,000 a los 40,000 pesos por persona. Estos paquetes suelen incluir al menos una noche de hospedaje, alimentos, traslados locales, y una o dos salidas al mar con todo el equipo necesario para el nado.

En general, están diseñados para viajeros nacionales e internacionales que buscan una experiencia más completa. Algunos de estos tours también ofrecen orientación previa, charlas informativas sobre conservación y seguimiento posterior a la actividad.

¿Dónde se realiza el nado con orcas?

La actividad está permitida exclusivamente en un polígono de más de 110 mil hectáreas que abarca la bahía de La Ventana, el canal de Cerralvo y zonas cercanas a El Sargento, Agua Amarga, Los Planes y el Ejido Juan Domínguez Cota.

Los únicos puntos autorizados para embarque y desembarque son Playa Central y Ensenada de Muertos.