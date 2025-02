Touroperadores de La Paz se oponen a la centralización de ventas en el malecón

El Ayuntamiento de La Paz busca reordenar las actividades turísticas en el malecón. Sin embargo, los touroperadores se oponen a algunas de las nuevas medidas, principalmente la que establece que existiría un único punto de venta para los tours a la Isla Espíritu Santo y playa Balandra, así como para el avistamiento del tiburón ballena.

En ese contexto, el Grupo Unido de Prestadores de Servicios Turísticos del Malecón de La Paz presentó una propuesta basada en sus necesidades operativas. Eduardo Gómez Durán, secretario de la cooperativa, explicó que buscan mantener su presencia en el malecón a través de siete puntos de venta distribuidos entre la calle Antonio Rosales y la calle José María Morelos y Pavón.

“El punto único de venta para nosotros no es favorable, no es algo que nosotros consensuamos, no estamos de acuerdo como Grupo Unido del Malecón y queremos ver con la autoridad que se tomen en cuenta nuestros derechos, de que ya tenemos mucho tiempo ahí en el malecón y de que somos nosotros los que iniciamos la actividad de tour a la isla Espíritu Santo, de tour al tiburón ballena, de tour balandra y todas esas actividades turísticas que hoy dan servicio a muchos turistas que nos visitan”, afirmó Gómez Durán.