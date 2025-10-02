Ciudadanía participa en el Town Hall COP Los Cabos 2025 por la acción climática

Con la finalidad de fortalecer la agenda climática local, este 1 de octubre se realizó el Town Hall COP Los Cabos 2025 – Taller Ciudadano de Cambio Climático en el Instituto Tecnológico Nacional de México, campus Los Cabos.

El encuentro, inspirado en la Conferencia de las Partes (COP) de la ONU, fue organizado por el XV Ayuntamiento de Los Cabos a través del Instituto de Desarrollo Sostenible del Municipio (INDESO), dirigido por Flavio Olachea Montaño, con la coordinación de Alicia Olalde Rodríguez, encargada de Gobernanza Sostenible.

El objetivo central fue abrir un espacio de diálogo ciudadano con enfoque de gobernanza participativa, donde diversos sectores sociales presentaron propuestas para enfrentar los retos del cambio climático en el municipio.

Más de 100 personas participaron en el acto inaugural y se conformaron 30 representantes en mesas de trabajo, integrando a sectores como mujeres, juventudes, pueblos indígenas, comunidad LGBTIQ+, personas con discapacidad, cámaras empresariales, asociaciones civiles, academia, empresas privadas y autoridades de gobierno.

Cada grupo expuso su visión sobre los principales desafíos climáticos de Los Cabos y propuso acciones que van desde iniciativas individuales hasta estrategias colectivas de resiliencia comunitaria.

Las conclusiones del Town Hall formarán parte de los insumos rumbo a la COP30 en Brasil, posicionando a Los Cabos en el marco de la acción climática global.

El evento contó con el apoyo de ICLEI – Gobiernos Locales por la Sustentabilidad y del ITES Los Cabos, consolidándose como un espacio inclusivo de participación activa en la construcción de un futuro sostenible.