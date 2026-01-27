Trabajador lesionado tras derrumbe en obra de red de agua potable en La Paz

Un trabajador lesionado, identificado como Carlos N de 64 años, fue el saldo de un accidente ocurrido este 26 de enero durante las maniobras de reparación en la red de agua potable de La Paz, B.C.S.. El percance se registró en el cruce de los bulevares Margarita Maza de Juárez y Lic. Benito Juárez, cuando el trabajador lesionado se encontraba laborando dentro de una zanja de ochenta centímetros de profundidad.

De acuerdo con el comunicado de OOMSAPAS La Paz, el incidente fue provocado por las vibraciones de un vehículo que no respetó la distancia de seguridad con los conos de señalización vial. Esto ocasionó que material compuesto por tierra y escombro se precipitara al interior de la excavación donde se encontraba el señor Carlos N.

Tras el suceso, se activaron los protocolos de emergencia con la intervención del H. Cuerpo de Bomberos de La Paz y un equipo de paramédicos. Los rescatistas realizaron las labores de valoración en el sitio antes de proceder con el traslado del afectado a una unidad médica para recibir atención especializada.

El organismo municipal, también conocido como SAPA, informó que el paciente fue reportado con signos vitales estables y permanece bajo estricta supervisión médica para descartar complicaciones. La pronta reacción del H. Cuerpo de Bomberos de La Paz fue fundamental para asegurar la integridad física del operario en el lugar de los hechos.

OOMSAPAS La Paz reiteró su compromiso con el bienestar de su personal y reconoció la labor que realizan diariamente en campo para garantizar el suministro a la ciudadanía. Aunque en este evento no se reportó una suspensión del servicio de agua potable, la seguridad en la zona de trabajo será revisada para reforzar las medidas preventivas actuales.

Finalmente, las autoridades de SAPA agradecieron la coordinación de las corporaciones de emergencia y los paramédicos que participaron en el auxilio. Se hará un seguimiento puntual a la evolución de salud de Carlos N mientras se determinan las responsabilidades por la falta de precaución vial del vehículo involucrado.

