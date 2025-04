Trabajadores de Cendi Tierra y Libertad protestan por falta de pagos en BCS

En lo que va el año, trabajadores del Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) Tierra y Libertad de Baja California Sur no han recibido sus pagos, debido a la falta de transferencia de recursos federales. Ante esta situación, han iniciado protestas y paros parciales en los planteles de La Paz, San Carlos y Ciudad Constitución, afectando la atención de cerca de 400 niñas y niños.

María Mercedes Maciel Ortiz, directora general de los Cendi Tierra y Libertad en la entidad, explicó que el servicio opera con fondos federales que aún no han sido liberados. Indicó que esta demora ha generado una situación insostenible para el personal.

“Este programa opera con recursos federales que cada año se suministran por parte de la Secretaría de Educación Pública. Este 2025 ya pasaron enero, febrero y marzo, y no se ha liberado el recurso. En abril decidimos no quedarnos con esta situación y acudir al gobierno del estado, aunque no sea directamente responsable, para que ayude a presionar”, señaló Maciel Ortiz.