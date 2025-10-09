Trabajadores de Conagua La Paz se manifiestan y mantienen paro

Trabajadores de Conagua La Paz realizaron una manifestación este jueves en las instalaciones y mantienen paro en demanda de pagos pendientes y cumplimiento de prestaciones laborales.

Liderados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Semarnat (Snitsemarnat), demandaron la falta de pago de prestaciones adeudadas, así como el incumplimiento de beneficios laborales que, según los trabajadores, han sido postergados pese a múltiples exigencias previas. La dirigencia sindical señala que estas demandas han sido presentadas desde hace tiempo sin que las autoridades de Conagua hayan ofrecido una solución definitiva.

Por su parte, autoridades de la Conagua y dependencias estatales no han emitido hasta el momento una postura pública firme que desconvoque el paro. En tanto, los trabajadores mantienen su exigencia de que los pagos y prestaciones sean reconocidos de forma inmediata, reiterando que se mantendrán en paro hasta obtener una respuesta clara y concreta.

La población se mantiene atenta al desenlace del conflicto entre los encargados de administrar los recursos hídricos y los trabajadores de Conagua La Paz, pues el servicio hídrico es un rubro que no debe descuidarse.