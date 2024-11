Trabajadores de la salud en BCS denunciaron falta de pagos por días festivos

El 1 y 18 de noviembre, varios trabajadores del sector salud en Baja California Sur laboraron durante el marco de la festividad del Día de Muertos y aniversario de la Revolución Mexicana, pero no recibieron el pago correspondiente, ya que el día fue considerado concedido y no como un día festivo. Marlene Cota, representante de la Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud (FINTRAS) en la entidad, explicó que hubo controversia dentro del sindicato sobre quiénes debían recibir el pago por trabajar esos días.

Según informó, sólo se reconoció a los trabajadores que laboraron en turnos de 7:00 a 19:00 horas. Sin embargo, el personal que permaneció de guardia durante toda la jornada, es decir, aquellos que trabajaron en turnos nocturnos, no fue contemplado para el beneficio.

Cota precisó que aproximadamente 67 trabajadores estuvieron en servicio durante ese día. La falta de un pago uniforme generó malestar entre los empleados, aunque se alcanzó un acuerdo con las autoridades, quienes confirmaron que los trabajadores serían compensados.

“De cierto modo entendemos la postura de las autoridades donde comentan ellos que solamente como no fue un día otorgado ni festivo se llama concedido es por eso que se concedió a las personas que se presentaron a trabajar ese día más no los que estaban saliendo de guardia, entonces realmente quedamos conformes. Yo sé que a muchos no les va a gustar pero ya se podrán reponer en otros en otros días que se presenten iguales”, explicó Marlene Cota.

En cuanto a los avances en las mesas de negociación, Cota mencionó que aunque se han logrado algunos acuerdos, aún persisten problemas relacionados con la falta de coordinación entre las autoridades del IMSS-Bienestar. Esta situación ha generado dificultades para cumplir con los compromisos adquiridos, afectando directamente a los trabajadores.

“La mesa anterior hubo varios acuerdos, el cual ojalá se hubieran cumplido totalmente como era, pero desafortunadamente no han sido cumplidos como debió haber sido. Lo que nosotros nos estamos dando cuenta que en el caso de la secretaría de salud y el IMSS-Bienestar no hay una buena coordinación en los jefes de áreas o Jefes de Unidades, creo que eso está ocasionando un poquito de problemas y los afectados son los trabajadores”, agregó Marlene Cota.

Aunque no se prevé, por el momento, una movilización masiva, la representante sindical dejó claro que si los acuerdos no se cumplen, los trabajadores no dudarán en tomar acciones más drásticas.