Salud BCS: trabajadores entregan pliego petitorio a Castro Cosío

El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío recibió formalmente el pliego petitorio del personal de la Secretaría de Salud de Baja California Sur, documento que concentra sus principales exigencias para mejorar prestaciones laborales y sociales.

En el encuentro, el mandatario reconoció al personal sanitario como “el alma de las instituciones” y aseguró que su gobierno responderá “de manera responsable”, manteniendo una comunicación abierta y trabajo conjunto con el sindicato para alcanzar acuerdos que fortalezcan los servicios de salud en la entidad.

El documento, entregado por la secretaria general del sindicato, Isabel de la Peña Angulo, incluye demandas que abarcan desde mejoras en infraestructura hospitalaria hasta incrementos en prestaciones y apoyos sociales. La dirigente sindical destacó la apertura del gobierno estatal para sostener un diálogo “productivo” con miras a lograr resultados justos.

Castro Cosío subrayó que las soluciones deben atender las causas de fondo y no solo los efectos, pero advirtió que la respuesta estará sujeta a la capacidad presupuestal real del Estado.

Tras la entrega del pliego, ambas partes acordaron instalar mesas de negociación en el menor tiempo posible para analizar cada punto planteado y definir acciones concretas.

