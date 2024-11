Trabajadores del C3 exigen incremento salarial y mejoras laborales

Desde el 26 de noviembre un grupo de aproximadamente 40 trabajadores del Centro Estatal de Control y Confianza (C3), adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), se han manifestado frente al Palacio de Gobierno. La protesta se centra en exigir un incremento salarial, ya que, según denuncian, no han recibido ningún ajuste desde hace 15 años, situación que los ha dejado rezagados frente a la creciente inflación y el aumento en el costo de vida.

Los trabajadores del C3, que desempeñan labores de evaluación de exámenes de control de confianza para elementos de seguridad pública, señalaron que sus salarios, que rondan los 7 mil pesos quincenales, no son suficientes para cubrir sus necesidades básicas, especialmente en un contexto económico de alta inflación. Además, denuncian la falta de estabilidad laboral para los empleados bajo contrato, quienes no cuentan con prestaciones de ley ni antigüedad, a pesar de llevar años en la misma posición.

Al respecto, Bertha Montaño Cota, secretaria de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado de Baja California Sur, aseguró que se ha mantenido un espacio de diálogo con los trabajadores.

Cabe resaltar que, en total, son 63 trabajadores los afectados, de los cuales 40 participaron activamente en el plantón. Bertha Montaño aclaró que los trabajadores están siendo atendidos.

“Todavía no tenemos esos cálculos, apenas estamos en las reuniones sobre sus peticiones específicas, apenas estamos contabilizando, Estamos viendo, no sabemos si se va a poder o no, en eso estamos”, señaló Bertha Montaño.