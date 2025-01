Trabajadores del IMSS-Bienestar denuncian adeudo de un año en primas dominicales

Este miércoles 18 de enero, trabajadores del Hospital General Juan María de Salvatierra, adscrito al programa IMSS-Bienestar, se manifestaron de manera pacífica frente a las instalaciones a las 15:00 horas. Exigieron el pago de primas dominicales adeudadas desde hace un año, además de mejores condiciones laborales, incluyendo el reconocimiento sindical, insumos adecuados y seguridad para enfrentar riesgos laborales.

El movimiento fue encabezado por integrantes de la Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud (FINTRAS), sindicato que representa a más de 300 trabajadores en Baja California Sur. Durante la protesta la representante de FINTRAS en la entidad, Marlene Cota, denunció que la transición al esquema IMSS-Bienestar les ha afectado directamente.

“Esa transición fue de llega un patrón nuevo y desgraciadamente la antigüedad se perdió. En mi caso yo tenía 11 años laborando aquí y absolutamente empiezo de cero. Nunca se le pidió permiso a nadie, por si quieres o no quieres cambiarte, eso se impuso. Eso fue para nosotros que éramos los nuevos contratos y para los compañeros transferidos fue de la misma manera, se cambiaron y no hubo poder humano que echara atrás ese cambio de patrón”, expresó Marlene Cota.

Además de las primas dominicales, FINTRAS exige el reconocimiento oficial como sindicato, asignación de nombramientos legales, condiciones laborales dignas, transparencia en la gestión de recursos humanos, protección contra riesgos laborales y la implementación de roles de trabajo equitativos. Asimismo, reclaman el respeto absoluto a los derechos sindicales y laborales, la provisión de medicamentos y el mantenimiento de la infraestructura hospitalaria.

“Lo que no queremos es salir a las calles y bloquear, porque apostamos al diálogo, pero no está descartado […] Ya hay una cita por ahí el 22 de este mes esperamos tener esa mesa de diálogo, pero lo que queremos es que realmente se comprometan en las mesas de diálogo y no sea nada más de palabra y aunque lo firman que lleguen a sus instalaciones y lo hagan valer,” añadió Marlene Cota.