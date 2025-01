Sin bonos: trabajadores del IMSS-Bienestar se manifiestan en Los Cabos

En las instalaciones del Centro de Salud de San José del Cabo, personal médico adscrito al IMSS-Bienestar realizó una manifestación pacífica debido a la falta de pago de bonos que debieron haberse liquidado en diciembre del año pasado.

Los montos adeudados ascienden aproximadamente a 15 mil pesos por trabajador.

A nivel estatal, 459 trabajadores del sector salud enfrentan esta problemática; de estos, 180 se encuentran en el municipio de Los Cabos, explicó la doctora María de los Ángeles García Guerrero, secretaria general de la Sub sección 03 en Los Cabos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, Sección 61.

“Es una manifestación pacífica a través de los trabajadores afectados que pertenecemos al OPD: organismo público descentralizado IMSS-Bienestar porque no se nos ha hecho el pago de dos bonos que se generalmente se pagan a mediados de diciembre, en esta ocasión aún no se nos realiza este pago, el bono de útiles escolares y un bono estatal que nos otorga gobierno del estado”, expresó la doctora García Guerrero.

La doctora detalló que estos fondos estatales fueron transferidos al ámbito federal, pero únicamente los trabajadores que no forman parte del organismo público descentralizado recibieron el pago en tiempo y forma.

Sobre el motivo del retraso, García Guerrero explicó que el problema se originó con la renovación de las tarjetas a través de las cuales se realizan estos depósitos.

Según indicó, los bonos se pagan habitualmente mediante empresas externas, pero tras la entrega del último bono por el Día del Trabajador, la mayoría de los empleados descartaron las tarjetas anteriores sin saber que en ellas se realizarían los depósitos correspondientes a estos bonos.

“Se genera otro plástico por otro bono que tenemos a nivel federal que se llama Medida de Fin de Año, se sugirió por parte de nuestra líder estatal la Dra. María Isabel de la Peña Angulo que en esa misma tarjeta se nos otorgue los otros bonos, si ya estaba depositada esa cantidad pues que se transfiriera a ese plástico, aún sin embargo no se aceptó esa sugerencia (…) aquí lo importante es que hasta el momento no se nos ha hecho esos depósitos o la entrega de esos plásticos con esos depósitos que es un monto aproximado de $15,900 pesos en la suma de los dos bonos por cada trabajador”, agregó.

A pesar de la manifestación, los trabajadores aseguraron que los usuarios del servicio de salud no serán usados como “rehenes” de las inconformidades y que seguirán atendiendo a la población. No obstante, advirtieron que esperarán 48 horas para obtener una respuesta de las autoridades y, de no resolverse la situación, procederán a un paro de labores.