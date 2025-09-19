Trabajadores de la Industria Alimenticia en BCS avalan acuerdos de la CXVI Asamblea

Las secciones de la Unión Nacional de Trabajadores de la Industria Alimenticia, Refresquera, Turística, Hotelera, Similares y Conexos en BCS respaldamos los acuerdos tomados en la CXVI Asamblea Nacional Ordinaria, encabezada por nuestro líder nacional Isaías González Cuevas.

Durante el encuentro, se presentaron los informes de todas las delegaciones del país, integradas por mujeres, jóvenes y hombres comprometidos con la causa sindical. El eje central fue “Unidad y acción sindical en tiempos de innovación”.

Principales acuerdos:

Impulsar la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, con 5 días de trabajo y 2 de descanso. Dialogar con legisladores federales para fortalecer esta iniciativa. Apoyar la reforma que incremente a 30 días el pago de aguinaldo. Reforzar acciones ambientales para proteger a las futuras generaciones. Impulsar la exención fiscal a trabajadores que ganen hasta tres salarios mínimos diarios.

En la Asamblea se reconoció el liderazgo de Isaías González Cuevas por su labor en favor de las y los trabajadores. Además, se refrendó el respaldo del Comité Ejecutivo Nacional para todos los afiliados del país.

