Trabajadores del PJF se plantan en el Congreso del Estado de BCS en rechazo a reforma

Alrededor de 100 trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) se manifestaron este 23 de agosto en el Congreso del Estado de Baja California Sur en rechazo a la reforma al Poder Judicial impulsada por el Gobierno Federal de México.

Los manifestantes marcharon desde el Centro Penal de Justicia Federal por el bulevar General Agustín Olachea e Isabel La Católica hasta llegar a la explanada del Palacio de Gobierno.

Durante la movilización pacífica, que se realizó en las puertas de acceso al recinto legislativo, alzaron la voz para expresar las implicaciones que tendría la iniciativa de reforma en su labor cotidiana y en la independencia del Poder Judicial.

Portando pancartas y gritando consignas con apoyo de megáfonos y bocinas portátiles, subrayaron la importancia de un sistema judicial autónomo y eficiente. Destacaron que cualquier cambio que no considere la opinión de quienes trabajan en el sector podría resultar perjudicial.

El secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación, Leoncio Nateras Gómez, señaló que con estas manifestaciones buscan evitar una reforma que presuntamente afectaría la calidad de justicia que se ofrece a los ciudadanos.

“En este momento, en todo el país ha habido marchas desde el día de ayer, marchas nocturnas y quema de velas ejemplificativas. Solamente para demostrar que no estamos solos, que es el país que está hablando, es el país a través del Poder Judicial que está explicando por qué esta reforma es peligrosa para el futuro de nuestro México”, dijo Nateras Gómez.

Durante la manifestación, otras asociaciones civiles se sumaron al movimiento, como el Colegio de Médicos Cirujanos de Baja California Sur y el Colegio de Abogados de Los Cabos. El titular del Colegio de Médicos Cirujanos de la sección La Paz, José Efraín Torres Valdos, enfatizó que acudieron al llamado del Poder Judicial para defender los derechos de los trabajadores y de la ciudadanía.

“Consideramos que es muy importante que todos los jueces y magistrados tengan libertad, que no se escojan por el voto, que no le deban nada a nadie. Vimos acciones concretas desde la pandemia, como los amparos para la vacunación de niños menores de 12 años que se había negado intransigentemente. Vemos que bajo la figura del amparo se realizan cirugías, se cambian marcapasos, se atienden personas que si no fuera por eso tendrían un desenlace mortal”, declaró Torres Valdos.