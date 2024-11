Trabajadores de la salud en BCS logran acuerdo con autoridades tras bloqueo vial

El Sindicato Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud (FINTRAS) en Baja California Sur llegó a un acuerdo con las autoridades estatales en una mesa de diálogo que duró más de cuatro horas para resolver varias demandas laborales pendientes.

Marlene Cota, representante de FINTRAS en la entidad explicó que tras la firma de la minuta de acuerdo se levantó el bloqueo vial que había interrumpido el tránsito en el puente 8 de Octubre en la ciudad de La Paz.

“Llegamos a dar el informe de los acuerdos, estuvieron ellos satisfechos con el trabajo y agradecieron el diálogo que se dio por parte de las autoridades a la solución de la problemática o el avance en algunos puntos y entonces decidimos levantar el bloqueo […] tenemos fe en que las autoridades están en la mejor disposición para que no se vuelva a repetir ese tipo de actos, que para el personal de salud es bastante molesto, pero que muchas veces es necesario”, señaló Marlene Cota.

Durante la mesa de conciliación, estuvieron presentes el Secretario General de Gobierno, Saúl González Núñez, la Secretaria de Salud, Zazil Flores Aldape, y el Coordinador Estatal del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), Bogdan Arriaga Benis. Entre los temas tratados, uno de los primero puntos fue la solicitud de igualdad en los beneficios laborales, en relación con el día de descanso del 1 de noviembre, que se había otorgado a los trabajadores de la Secretaría de Salud pero no al personal contratado bajo IMSS Bienestar.

Asimismo, se discutió la necesidad de mejorar las condiciones de transporte para el personal de salud, quienes se trasladan en unidades en mal estado, lo que ponía en riesgo su seguridad.

Como parte del acuerdo, la Secretaría de Salud y el INSABI se comprometieron a realizar el mantenimiento de las unidades para asegurar que fueran más seguras. También se acordó revisar las pólizas de seguro de vida para los trabajadores, cuya falta de regulación había generado preocupación.

Otro punto clave fue la asignación de viáticos para el personal en traslado para cubrir gastos básicos como comida durante los viajes. En el ámbito de la atención materna, se comprometió a garantizar que las trabajadoras de salud recibieran los cuidados adecuados y ofrecer alimentos a los empleados que cumplen jornadas de 14 a 24 horas.

Una de las soluciones inmediatas fue la distribución de alimentos a los trabajadores en unidades de servicio 24 horas, lo cual había sido un punto conflictivo.

Este acuerdo se implementó de forma inmediata tras la mesa de negociación.

Tras la firma de la minuta de acuerdo, se fijó una nueva fecha para revisar el cumplimiento de estos puntos, con el compromiso de mantener un diálogo constante entre las autoridades y los trabajadores para prevenir futuros conflictos. En su mensaje a la ciudadanía, Marlene Cota expresó una disculpa por los inconvenientes causados, destacando el compromiso con la atención de los pacientes y el deseo de evitar futuras protestas.

“A la ciudadanía repetirle nuestro compromiso de parte de los trabajadores de la salud para que no se vea afectada, como se hizo el lunes pasado, no nos gusta pero desgraciadamente tuvo que ser así. También somos trabajadores con algunos pendientes por parte del gobierno y créanme que no es del agrado de nosotros estar en la calle. Nuestro trabajo está allá en los hospitales y una disculpa a todo aquel que se vio afectado”, comentó Marlene Cota.