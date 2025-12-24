Trabajadores del Tren Maya advierten bloqueo en Chetumal por falta de pago

La operación del Tren Maya enfrenta un nuevo foco de tensión en el sur de Quintana Roo, luego de que trabajadores de la construcción en Chetumal denunciaron la falta de pago de sus salarios y advirtieron la posibilidad de realizar un bloqueo vial en plena temporada alta de fin de año, un escenario que podría afectar la movilidad y la imagen del proyecto en una zona estratégica.

El reclamo surge de personal contratado a través de una empresa prestadora de servicios que participa en las obras del Tren Maya, la cual ha reconocido a los empleados que no ha recibido los recursos necesarios para cubrir la nómina. Esta cadena de adeudos ha generado incertidumbre entre los trabajadores, quienes aseguran no contar con información clara sobre cuándo se regularizarán los pagos.

Las quejas se agravan por las condiciones laborales bajo las que se ha desarrollado la obra en esta región, con turnos prolongados y trabajos nocturnos orientados a cumplir los plazos del proyecto ferroviario. La combinación de jornadas extendidas y salarios retenidos ha colocado a las familias de los trabajadores en una situación crítica, particularmente en un periodo de gastos elevados por las celebraciones de fin de año.

La ausencia de una fecha concreta para la dispersión de los salarios ha sido uno de los detonantes principales del malestar. Los empleados señalan que la falta de certeza económica les impide cubrir necesidades básicas, lo que los ha llevado a considerar medidas de presión más visibles, como el bloqueo de uno de los accesos principales a la ciudad de Chetumal.

De acuerdo con los propios trabajadores, el incumplimiento estaría relacionado con retrasos en la liberación de recursos que dependen del esquema de financiamiento gubernamental canalizado a través de Grupo Mundo Maya, entidad encargada de operar diversos servicios asociados al Tren Maya durante la actual administración federal encabezada por Claudia Sheinbaum.

Este conflicto laboral contrasta con los anuncios recientes realizados por la dirección del proyecto. El director general del Tren Maya, Óscar Lozano, informó sobre el lanzamiento del primer servicio comercial de larga distancia en modalidad de lujo, denominado Expreso de Año Nuevo, un paquete turístico de cuatro días y tres noches que recorrerá destinos clave de Yucatán y Quintana Roo con una cena especial a bordo para despedir el 2025.

A la par, Grupo Mundo Maya presentó nuevos paquetes turísticos que se ofrecerán durante diciembre y enero, diseñados para impulsar la afluencia de visitantes al sur del país en la temporada invernal. Estos productos incluyen transportación, hospedaje y actividades guiadas, con el objetivo de posicionar al Tren Maya como eje del turismo regional.

La advertencia de un posible bloqueo en Chetumal pone en evidencia la brecha entre la promoción turística del proyecto y las condiciones laborales en algunos de sus frentes de obra. Mientras se anuncian servicios de lujo y experiencias premium, los trabajadores exigen la regularización inmediata de sus pagos para evitar una escalada del conflicto en un momento clave para el turismo del sureste.

