¿Cómo conseguir trabajo rápido? Acude a las Ferias del Empleo que habrá en agosto 2025 en todo México
¡Atención, buscadores de empleo! Si estás en la búsqueda de trabajo, el mes de agosto de 2025 se presenta como un periodo clave para encontrar el puesto ideal en México.
Diversos estados de la República Mexicana serán sede de importantes de 60 eventos de las Ferias Nacionales de Empleo, diseñadas para conectar a miles de talentos con empresas y organizaciones que están ofertando 37 mil vacantes.
Prepárate para conocer las fechas y lugares de las Ferias del Empleo 2025, donde se llevarán a cabo estos eventos presenciales que prometen impulsar tu futuro profesional y consulta la lista de vacantes que se ofertan en el sitio web del Servicio Nacional de Empleo (SNE).
Fechas y lugares de las Ferias del Empleo que habrá en todo México en agosto 2025
Agosto de 2025 se perfila como un mes de gran actividad en el mercado laboral mexicano, con una amplia programación de Ferias Nacionales de Empleo que se realizarán a lo largo y ancho del territorio.
Las Ferias Nacionales de Empleo para las Juventudes 2025 abarcan desde la Ciudad de México hasta estados clave, ofreciendo amplios horarios de atención y múltiples ubicaciones para facilitar la asistencia de los interesados en buscar trabajo.
A continuación, te presentamos el calendario de las Ferias del Empleo que habrá en el mes de agosto del 2025 para que planifiques tu participación y aproveches al máximo estas valiosas jornadas de vinculación laboral.
Empleo en Aguascalientes:
- Feria Nacional de Empleo para las Juventudes 2025
- Fecha: 21 de agosto de 2025
- Lugar: Aguascalientes, AGUASCALIENTES, JOSE MARIA CHAVEZ, 104, COLON, GALEANA, Zona Centro, 20000.
- Horario: De 9 a.m. a 3 p.m.
Empleo en Campeche:
- Feria Nacional de Empleo para las Juventudes 2025
- Fecha: 21 de agosto de 2025
- Lugar: Carmen, CARMEN, HEROES DE VIGESIMA PRIMERA DE ABRIL, SN, 40, AVENIDA LOPEZ MATEOS, Playa Norte, 24115.
- Horario: De 9 a.m. a 2 p.m.
Empleo en Coahuila:
- Feria Nacional de Empleo para las Juventudes Torreón 14
- Fecha: 15 de agosto de 2025
- Lugar: Torreón, Torreón, Revolución, 10, Paseo de la Rosita, Blvd Revolución, Torreón Centro, 27000.
- Horario: De 9 a.m. a 3 p.m.
- Feria Nacional de Empleo para las Juventudes Saltillo 2025 15
- Fecha: 20 de agosto de 2025
- Lugar: Saltillo, SALTILLO, Vito Alessio Robles, 2888, LEA, Nazario Ortiz, Nazario S Ortiz Garza, 25100.
- Horario: De 9 a.m. a 3 p.m.
Empleo en Colima:
- Feria Nacional de Empleo para las Juventudes 2025
- Fecha: 28 de agosto de 2025
- Lugar: Villa de Álvarez, VILLA DE ALVAREZ, PABLO SILVA GARCIA, SN, JACINTO B TREVIÑO, GRAL PEDRO MARIA ANAYA, VILLA DE ALVAREZ, 28984.
- Horario: De 10 a.m. a 4 p.m.
- Feria Nacional de Empleo para las Juventudes Manzanillo 2025
- Fecha: 20 de agosto de 2025
- Lugar: Manzanillo, Playa Azul, Miguel de la Madrid, 1077, Marbella, Torremolinos, Playa Azul, 28218.
- Horario: De 10 a.m. a 4 p.m.
- Feria Nacional de Empleo para las Juventudes Colima 2025
- Fecha: 12 de agosto de 2025
- Lugar: Colima, Colima, Juárez esq Francisco I Madero, SN, Juárez, Francisco I Madero, Colima Centro, 28000.
- Horario: De 10 a.m. a 4 p.m.
Empleo en Ciudad de México:
- Feria Nacional de Empleo para las Juventudes 2025
- Fecha: 13 de agosto de 2025
- Lugar: Cuauhtémoc, Ciudad de México, Lázaro Cárdenas, Sin número, República de Honduras, República de Perú, Centro (Área 1), 06000.
- Horario: De 9 a.m. a 3 p.m.
Empleo en Durango:
- Feria Nacional de Empleo para las Juventudes Durango 2025
- Fecha: 20 de agosto de 2025
- Lugar: Durango, Durango, Rambla del Parque Guadiana, 00, 00, SIN, SIN, Los Remedios, 34100.
- Horario: De 9 a.m. a 2 p.m.
- Feria Nacional de Empleo para las Juventudes Gómez Palacio 2025
- Fecha: 22 de agosto de 2025
- Lugar: Gómez Palacio, Gómez Palacio, Abasolo, 110, 00, Miguel Alemán, Justo Sierra, Centro, 35000.
- Horario: De 9 a.m. a 2 p.m.
Empleo en Guanajuato:
- Feria Nacional de Empleo para las Juventudes Guanajuato 2025
- Fecha: 21 de agosto de 2025
- Lugar: Guanajuato, Guanajuato, El Establo, sn, 36000.
- Horario: De 9 a.m. a 3 p.m.
- Feria Nacional de Empleo para las Juventudes León 2025
- Fecha: 12 de agosto de 2025
- Lugar: León, León, Adolfo López Mateos, 2518, Estacionamiento Plaza Centro Max, 37530.
- Horario: De 9 a.m. a 3 p.m.
- Feria Nacional de Empleo para las Juventudes Celaya 2025
- Fecha: 26 de agosto de 2025
- Lugar: Celaya, Celaya, Blvd Adolfo Lopez Mateos, 1102, Parque Fundadores, 38060.
- Horario: De 9 a.m. a 3 p.m.
Empleo en Guerrero:
- Feria Nacional de Empleo para las Juventudes Iguala 2025
- Fecha: 27 de agosto de 2025
- Lugar: Iguala de la Independencia, Iguala de la Independencia, Vicente Guerrero, Sin número, Vicente Guerrero, Iguala de La Independencia Centro, 40000.
- Horario: De 9 a.m. a 4 p.m.
- Feria Nacional de Empleo para las Juventudes Chilpancingo 2025
- Fecha: 21 de agosto de 2025
- Lugar: Chilpancingo de los Bravo, Chilpancingo de los Bravos, Blvd Vicente Guerrero, Sin número, Vicente Guerrero, Obrera, 39030.
- Horario: De 9 a.m. a 4 p.m.
Empleo en Jalisco:
- Feria Nacional de Empleo para las Juventudes Guadalajara 2025
- Fecha: 27 de agosto de 2025
- Lugar: Guadalajara, Guadalajara, Avenida 16 de septiembre, Sin Número, 00, Prisciliano Sánchez, Revolución, Zona Centro, 44100.
- Horario: De 10 a.m. a 3 p.m.
- Feria Nacional de Empleo para las Juventudes Lagos de Moreno 2025
- Fecha: 14 de agosto de 2025
- Lugar: Lagos de Moreno, Lagos de Moreno, 2a Calle de Miguel Leandro Guerra, Sin Número, 00, Paseo de la Ribera, Dr Mariano Azuela, Zona Centro, 47400.
- Horario: De 10 a.m. a 3 p.m.
- Feria Nacional de Empleo para las Juventudes Ocotlán 2025
- Fecha: 19 de agosto de 2025
- Lugar: Ocotlán, Ocotlán, Coronel Guerrero, Sin Número, 00, Miguel Hidalgo, Independencia, Zona Centro, 47800.
- Horario: De 10 a.m. a 3 p.m.
Empleo en Estado de México:
- Feria de Empleo Ecatepec 2025
- Fecha: 26 de agosto de 2025
- Lugar: Ecatepec de Morelos, ECATEPEC, AVENIDA JUÁREZ, S N, ADOLFO LÓPEZ MATEOS, BENITO JUÁREZ, San Cristóbal Centro, 55000.
- Horario: De 10 a.m. a 3 p.m.
- Feria de Empleo Tianguistenco 2025
- Fecha: 20 de agosto de 2025
- Lugar: Tianguistenco, TIANGUISTENCO, ADOLFO LOPEZ MATEOS, SN, ADOLFO LOPEZ MATEOS, MATAMOROS, Santiago Tianguistenco de Galeana, 52600.
- Horario: De 10 a.m. a 3 p.m.
Empleo en Michoacán:
- Feria Nacional de Empleo para las Juventudes Michoacán 2025
- Fecha: 27 de agosto de 2025
- Lugar: Morelia, Morelia, Acueducto, 00, 00, Avenida del Estudiante, Olivares de Tzintzuntzan, Canchas de tenis del Centro Deportivo, Ejército de la Revolución, Venustiano Carranza, 58230.
- Horario: De 9 a.m. a 2 p.m.
Empleo en Nayarit:
- Feria Nacional de Empleo para las Juventudes
- Fecha: 26 de agosto de 2025
- Lugar: Tepic, Tepic, Abasolo, SN, Avenida México, Zacatecas, Plaza Benito Juárez, 63000.
- Horario: De 10 a.m. a 4 p.m.
Empleo en Oaxaca:
- Feria Nacional de Empleo para las Juventudes 2025 Transformando con Inclusión Tuxtepec
- Fecha: 28 de agosto de 2025
- Lugar: San Juan Bautista Tuxtepec, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA, BOULEVARD BENITO JUÁREZ, SIN NUMERO, IGNACIO ZARAGOZA, DANIEL SOTO, María Luisa, 68310.
- Horario: De 9 a.m. a 4 p.m.
- Feria Nacional de Empleo para las Juventudes 2025 Incluye y Transforma Oaxaca de Juárez
- Fecha: 19 de agosto de 2025
- Lugar: Oaxaca de Juárez, OAXACA DE JUÁREZ, AVENIDA INDEPENDENCIA, SIN NUMERO, AVENIDA INDEPENDENCIA, MANUEL GARCIAL VIGIL, OAXACA DE JUÁREZ CENTRO, 68000.
- Horario: De 9 a.m. a 4 p.m.
Empleo en Puebla:
- Feria Nacional de Empleo para las Juventudes Cuautlancingo 2025
- Fecha: 26 de agosto de 2025
- Lugar: Cuautlancingo, Cuatlancingo, 02 de abril, 01, 0, 02 de abril, Francisco I Madero, 72700.
- Horario: De 9 a.m. a 3 p.m.
- Feria Nacional de Empleo para las Juventudes Santa Ana Xalmimilulco Huejotzingo 2025
- Fecha: 15 de agosto de 2025
- Lugar: Huejotzingo, Santa Ana Xalmimilulco, Reforma, 02, Reforma, Domingo Arenas, Santa Ana Xalmimilulco, 74169.
- Horario: De 9 a.m. a 3 p.m.
Empleo en Querétaro:
- Feria Nacional de Empleo para las Juventudes Querétaro 2025
- Fecha: 14 de agosto de 2025
- Lugar: Querétaro, QUERÉTARO, MONTE SACRO, NA, 0, PATRIA, PIE DE LA ACUESTA, QUERÉTARO, 76148.
- Horario: De 10 a.m. a 3 p.m.
- Feria Nacional de Empleo para las Juventudes San Juan del Río 2025
- Fecha: 28 de agosto de 2025
- Lugar: San Juan del Río, San Juan del Río, RIO MOCTEZUMA, 249, 0, MOCTEZUMA, UNIVERSIDAD, AUDITORIO GENERAL UAQ, 76807.
- Horario: De 9 a.m. a 2 p.m.
Empleo en Quintana Roo:
- Empléate Quintana Roo Cancún en el Marco de la Feria Nacional de Empleo para las Juventudes 2025
- Fecha: 26 de agosto de 2025
- Lugar: Benito Juárez, CANCÚN, 50 PTE, 00, 0, 111, 113, CANCÚN, 77517.
- Horario: De 8 a.m. a 2 p.m.
- Empléate Quintana Roo Playa del Carmen Feria Nacional de Empleo para las Juventudes 2025
- Fecha: 27 de agosto de 2025
- Lugar: Solidaridad, PLAYA DEL CARMEN, 40 NORTE, 00, 00, 22 NORTE, 24 NORTE, PLAYA DEL CARMEN, 77720.
- Horario: De 8 a.m. a 2 p.m.
- Empléate Quintana Roo Chetumal en el Marco de la Feria Nacional de Empleo para la Juventud 2025
- Fecha: 20 de agosto de 2025
- Lugar: Othón P. Blanco, CHETUMAL, HÉROES, 173, 0, CRISTÓBAL COLÓN, MAHATMA GANDHI, CHETUMAL, 77000.
- Horario: De 8 a.m. a 2 p.m.
Empleo en San Luis Potosí:
- Feria Nacional de Empleo para las Juventudes 2025 Soledad de GS
- Fecha: 21 de agosto de 2025
- Lugar: Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, Miguel Hidalgo, 01, Matamoros, Negrete, 78430.
- Horario: De 9 a.m. a 2 p.m.
- Feria Nacional de Empleo para las Juventudes 2025
- Fecha: 28 de agosto de 2025
- Lugar: San Luis Potosí, San Luis Potosí, Villerías, 115, Manuel José Othón, Universidad, San Luis Potosí Centro, 78000.
- Horario: De 9 a.m. a 2 p.m.
Empleo en Sinaloa:
- Feria Nacional de Empleo para las Juventudes
- Fecha: 15 de agosto de 2025
- Lugar: Ahome, LOS MOCHIS, ALVARO OBREGON, 525, LOS MOCHIS, 81200.
- Horario: De 9 a.m. a 2 p.m.
Veracruz:
- Feria Nacional de Empleo para las Juventudes Tuxpan 2025
- Fecha: 21 de agosto de 2025
- Lugar: Tuxpan, Tuxpan, Benito Juárez, 20, Túxpam de Rodríguez Cano Centro, 92800.
- Horario: De 9 a.m. a 2 p.m.
- Feria Nacional de Empleo para las Juventudes Pueblo Viejo 2025
- Fecha: 20 de agosto de 2025
- Lugar: Pueblo Viejo, Pueblo Viejo, Calle 1922 esq con Carranza, sin número, Abasolo, Carranza, Pueblo Viejo, 92030.
- Horario: De 9 a.m. a 2 p.m.
Estos eventos son una herramienta poderosa para tu búsqueda de trabajo. Se recomienda llegar con antelación, llevar varias copias de tu currículum vitae y prepararte para posibles entrevistas rápidas.
