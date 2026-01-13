Refuerzan trabajos de rehabilitación de vialidades en zonas urbanas y rurales de Los Cabos

El XV Ayuntamiento de Los Cabos, a través de la Dirección General de Ecología y Medio Ambiente, mantiene acciones permanentes de mantenimiento y rehabilitación de vialidades de terracería en distintos puntos del municipio.

Estas labores buscan mejorar la movilidad y las condiciones de tránsito, tanto en zonas urbanas como rurales de Los Cabos.

De acuerdo con la dependencia, los trabajos forman parte de un plan permanente de rehabilitación de vialidades, que incluye rastreo y desazolve de calles. Estas acciones se realizan en coordinación con las direcciones generales de Servicios Públicos y Obras Públicas.

El titular de Ecología y Medio Ambiente, Jorge Armando López Espinoza, informó que recientemente se llevaron a cabo trabajos de raspado en el camino vecinal que conduce a la comunidad de Santa Catarina, en San José del Cabo, con apoyo de maquinaria pesada.

Lee más: Bomberos de San José del Cabo ponen a prueba sus tiempos de respuesta en simulacro

Asimismo, durante el mes de diciembre se realizaron acciones de mantenimiento y rehabilitación de vialidades en el camino de terracería que conecta el bulevar Centenario con las comunidades de Las Ánimas Bajas y Altas, además de la colonia Santa Rosa y la zona de La Choya.

La autoridad municipal destacó que estas intervenciones permiten mejorar la accesibilidad, disminuir afectaciones por polvo y escurrimientos, y brindar mayor seguridad a quienes transitan diariamente por estas vialidades de Los Cabos.

Finalmente, se informó que, de manera paralela al mantenimiento y rehabilitación de vialidades, la Dirección General de Ecología y Medio Ambiente mantiene un programa permanente de conservación del Estero de San José del Cabo, así como jornadas de limpieza en distintos espacios del municipio, reafirmando el compromiso institucional con el cuidado ambiental y el mejoramiento del entorno urbano.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur