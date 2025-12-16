Trabas de CONAGUA retrasan obra del nuevo hospital del IMSS en Los Cabos

Las dificultades para avanzar en proyectos de agua potable en Los Cabos llevaron al gobierno municipal a escalar gestiones ante la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) a nivel federal, ante la falta de respaldo de la CONAGUA local.

El alcalde Christian Agúndez Gómez informó que durante una reciente visita a la Ciudad de México sostuvo una reunión con el director general de CONAGUA, Efraín Morales, en la que expuso los obstáculos que enfrenta el municipio para destrabar obras relacionadas con el abasto de agua, principalmente en Cabo San Lucas.

“El tema del agua potable se va a solucionar en uno u otro momento. Obviamente, nos encontramos con trabitas en el camino, lo comenté en la sesión de Cabildo, CONAGUA local no nos ayuda, por eso tenemos que pasarnos un poquito a un nivel más arriba pero siempre estamos eh buscando las alternativas para el tema del agua. Ustedes saben que no es un problema nuevo, es un problema de hace muchísimos años, pero sí queremos darle finiquito a este tema”, declaró Agúndez.

El alcalde señaló que estas trabas de CONAGUA local no se limitan a proyectos municipales, sino que también han impactado obras federales prioritarias para el municipio.

Como ejemplo, mencionó el Hospital Regional de 260 camas, impulsado por el Gobierno de México, el cual —explicó— ha enfrentado retrasos derivados de observaciones realizadas por CONAGUA.

“No tengo idea por qué el trabar o obstaculizar. El tema del Hospital Regional de 260 camas ya me comentaron que salió un detalle por ahí por parte de Conagua para este tema, pero imagínense un tema y un proyecto tan fuerte y tan prioritario por parte de la Federación, por parte de la doctora Claudia Sheinbaum, y que al final este se llegue a quedar inactivo por varios días, semanas o meses, solamente quizá por una ocurrencia”, explicó.

Finalmente, Agúndez Gómez indicó que durante el encuentro con autoridades federales también se abordó la problemática general del agua en Cabo San Lucas, en materia de producción, distribución y tratamiento, así como la necesidad de fortalecer las plantas de tratamiento de aguas residuales.

Añadió que se analizan alternativas a futuro, como el proyecto de la planta de Lagunitas, que si bien aún no cuenta con un desarrollo formal, fue mencionada como una posible opción para mejorar la gestión del recurso hídrico en el municipio.