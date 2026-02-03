Cientos de jinetes participan en la tradicional cabalgata de La Candelaria en Los Cabos

En el marco de las Fiestas Tradicionales de La Candelaria 2026, el presidente municipal del XV Ayuntamiento de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, encabezó la tradicional cabalgata de La Candelaria, un evento emblemático que reunió a cientos de jinetes y familias de la región.

Durante el recorrido, Christian Agúndez Gómez destacó que la cabalgata de La Candelaria representa una expresión viva de la historia y la identidad del municipio. Subrayó que para su administración es prioridad fortalecer las zonas rurales, a fin de que las nuevas generaciones conserven el sentido de pertenencia y el orgullo por sus raíces sudcalifornianas.

El alcalde señaló que este tipo de celebraciones forman parte del compromiso del XV Ayuntamiento de Los Cabos con la preservación de las tradiciones de Los Cabos, al considerarlas un elemento clave para la cohesión social y el desarrollo comunitario. “Estas manifestaciones culturales son parte de lo que somos como municipio”, expresó durante la jornada.

Como parte de la planeación de las Fiestas Tradicionales de La Candelaria 2026, la edición de este año incluyó la participación de cuadros artísticos, los cuales acompañaron el trayecto ecuestre y ofrecieron una experiencia cultural integral a las y los asistentes. Las autoridades municipales destacaron que estas acciones fortalecen la convivencia familiar y la identidad cabeña.

Finalmente, el Ayuntamiento de Los Cabos informó que la cabalgata de La Candelaria concluyó con saldo blanco, gracias al operativo coordinado de Seguridad Pública y Protección Civil, lo que permitió el desarrollo ordenado y seguro de este evento de gran afluencia.

