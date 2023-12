Tradiciones navideñas únicas de todo el mundo

Tradiciones navideñas únicas y raras en el mundo. La Navidad es una época de alegría y cada cultura tiene sus propias tradiciones únicas para celebrarla. Desde las terroríficas criaturas de Krampus en Alemania o Austria, hasta cenas de KFC en Japón, aquí hay una mirada a algunas de las más inusuales del mundo.

Krampus en Austria o Alemania

¿Te imaginas un demonio que castiga a los niños que se portaron mal durante el año? En Austria, Alemania, Hungría, Eslovenia, Francia y la República Checa, la Navidad no es solo una época para celebrar el nacimiento de Jesús, sino también para recordar que hay que portarse bien.

La noche del 5 de diciembre, los niños dejan sus zapatos afuera para que Krampus, una criatura demoníaca con cuernos, lengua larga y pelaje negro, los visite. Se tiene la creencia de que si los niños se han portado mal, este ser los azotará con un palo o los arrastrará al inframundo.

Sin embargo, más allá de una leyenda, las personas se divierten disfrazándose de este ser para salir a las calles en una especie de desfile persiguiendo a la gente, claramente esta celebración no está respaldada ni bien vista por la Iglesia católica.

Pollo KFC en Japón “Kentucky For Christmas”

En Japón, la Navidad no es una fiesta tradicional, pero en los últimos años se ha convertido en una celebración cada vez más popular. Sin embargo, la forma en que los japoneses la celebran es muy diferente a la de otros países, especialmente en el Occidente. En lugar de cenar una comida tradicional navideña, muchos japoneses prefieren ir a la famosa cadena de pollo frito.

Esto surgió porque a mediados de 1970, Kentucky Fried Chicken (KFC) lanzó una campaña publicitaria que promovía la Navidad como una oportunidad para disfrutar de un pollo frito especial. La idea le encantó a la población y desde entonces, se ha convertido en una parte esencial de la celebración navideña japonesa.

Las posadas en México

En México, la Navidad se celebra durante nueve días, del 16 al 24 de diciembre. Durante este tiempo, se llevan a cabo las posadas, fiestas que conmemoran el viaje de María y José a Belén.

Las posadas comienzan con una procesión que simula el peregrinaje de la pareja. Las personas cantan villancicos y piden posada en diferentes casas. Finalmente, una familia les da la bienvenida y se celebra una gran fiesta con música, comida y piñatas.

La casa de Santa Claus en Finlandia

¿Sabías que la casa de Santa Claus está en Finlandia? La pequeña ciudad de Rovaniemi, ubicada en el Círculo Polar Ártico, es el hogar de Santa Claus y su taller.

Cada año, millones de personas visitan Rovaniemi para conocer a Papá Noel, enviar postales desde el Polo Norte con el sello oficial y participar en actividades invernales como paseos en trineo tirados por perros huskies o motos de nieve. ¿Suena interesante, no lo crees?

El Día de las Velitas en Colombia

En Colombia, la Navidad se celebra con una tradición única, el Día de las Velitas. La noche del 7 de diciembre, los colombianos encienden millones de velas en sus hogares y en las calles para celebrar la fiesta de la Inmaculada Concepción.

Esta tradición se remonta a la época colonial, cuando los españoles trajeron la costumbre de celebrar la Inmaculada Concepción con velas. Hoy en día, el esta es una celebración popular que reúne a familias y amigos para disfrutar de una noche llena de luces y magia.

Cerveza para Santa Claus en Irlanda

En Irlanda, la tradición de dejar comida para Santa Claus tiene un toque especial. En lugar de leche o galletas, los niños irlandeses dejan un pudding hecho con cerveza Guinness o whiskey.

La cerveza Guinness es una bebida tradicional irlandesa, por lo que no es de extrañar que los irlandeses quieran compartirla con Papá Noel. El whiskey también es una bebida popular en aquel país y es una forma de desearle un feliz viaje por el mundo.

Por eso, es importante para los irlandeses que las bebidas alcohólicas antes mencionadas, no falten en su cena de navidad.

Please come and visit my country, Ireland!

If Ireland isn’t on your Christmas bucket list yet, it should be! In Dublin, two beloved Irish past times come together in perfect harmony during the holiday season: Pubs and lavish Christmas decorations. pic.twitter.com/oHktCu6My2

— 𝓐𝓵𝓫𝓮𝓻𝓽 𝓢𝓪𝓶 (@AlbertSam786067) December 8, 2023