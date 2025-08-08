Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 8 de Agosto, 2025
Los Cabos

Tráfico en Transpeninsular por choque múltiple en Cerro Colorado, San José del Cabo

Choque por alcance entre cuatro vehículos en Cerro Colorado provoca embotellamiento en la carretera Transpeninsular.
Daniela Lara
8 agosto, 2025
Este viernes, comenzó con un accidente vial tipo choque por alcance que involucró a cuatro vehículos sobre la carretera Transpeninsular, a la altura de la zona de Cerro Colorado, en San José del Cabo.

De acuerdo con información recabada en el lugar, tres de las unidades —una vagoneta , una furgoneta y un automóvil— quedaron varadas en el carril central con dirección San José del Cabo – Cabo San Lucas , lo que ha generado un importante embotellamiento vial .

Testigos señalaron que un cuarto vehículo habría participado en el percance, pero se dio a la fuga. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas .

Se exhorta a los automovilistas a extremar precauciones , respetar las señales de tránsito y mantener una conducción preventiva para evitar incidentes similares.

