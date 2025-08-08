Tráfico en Transpeninsular por choque múltiple en Cerro Colorado, San José del Cabo

Este viernes comenzó con un accidente vial tipo choque por alcance que involucró a cuatro vehículos sobre la carretera Transpeninsular , a la altura de la zona de Cerro Colorado , en San José del Cabo .

De acuerdo con información recabada en el lugar, tres de las unidades —una vagoneta , una furgoneta y un automóvil— quedaron varadas en el carril central con dirección San José del Cabo – Cabo San Lucas , lo que ha generado un importante embotellamiento vial .

Testigos señalaron que un cuarto vehículo habría participado en el percance, pero se dio a la fuga. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas .

Se exhorta a los automovilistas a extremar precauciones , respetar las señales de tránsito y mantener una conducción preventiva para evitar incidentes similares.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.