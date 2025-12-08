El tráfico de cocaína se dispara en Europa

Europa vive un momento alarmante en materia de seguridad ante el crecimiento sostenido del tráfico de cocaína, un fenómeno que ha alcanzado niveles récord el año pasado y que pone en jaque los sistemas de control del viejo continente.

Las estimaciones indican que en 2024 las incautaciones alcanzaron una cifra sin precedentes: 419 toneladas, superando incluso los totales de años anteriores.

Según un informe reciente, la droga llega en grandes volúmenes a través de puertos estratégicos. especialmente en Bélgica, con el puerto de Amberes, que se ha consolidado como una de las principales puertas de entrada de cocaína hacia Europa.

Este aumento se produce en un contexto donde la demanda de cocaína sigue vigente en varios países europeos, y las rutas tradicionales del narcotráfico se reconfiguran. Las organizaciones criminales, muchas de ellas con estructuras transnacionales, entre ellas redes albanesas y otros grupos flexibles de narcotráfico, operan con métodos sofisticados: ocultación en contenedores comerciales, uso de rutas marítimas y logística compleja.

Las autoridades europeas, sin embargo, admiten que su capacidad de inspección es limitada: apenas entre el 10 % y 15 % de los contenedores que arriban al puerto de Amberes son revisados.

Frente a este escenario, resurge el debate sobre la eficacia de las políticas antidrogas en Europa, la necesidad de cooperación internacional y estrategias de largo plazo para disminuir la demanda por cocacína y desmantelar las redes de tráfico. Mientras tanto, la crisis del narcotráfico, encabezada por la cocaína, amenaza con profundizar sus efectos —no sólo en la salud pública, sino también en la seguridad y estabilidad social del continente.