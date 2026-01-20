Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 20 de Enero, 2026
Internacional

Tragedia en los Alpes austríacos: Mueren ocho personas tras tres avalanchas

Los incidentes ocurrieron tras intensas nevadas; autoridades habían emitido alertas de alto riesgo para los esquiadores
20 enero, 2026
0
8
Avalanchas en Austria dejan ocho fallecidos en los Alpes

Reuters

Tres avalanchas registradas en los Alpes austríacos dejaron al menos ocho personas muertas, informaron autoridades de rescate y la policía local.

Las avalanchas tuvieron luagar el pasado sábado, el primer accidente ocurrió cerca de Bad Hofgastein, en la región de Pongau, donde una esquiadora quedó sepultada por la nieve y murió pese a la rápida intervención de los rescatistas.

Minutos después, una segunda avalancha alcanzó a un grupo de siete esquiadores en el valle de Gastein. Cuatro personas murieron y tres más resultaron heridas, según los servicios de emergencia.

Por la tarde, en Pusterwald, estado de Estiria, una tercera avalancha sorprendió a un grupo que practicaba esquí fuera de pista. Tres esquiadores checos murieron en el lugar, mientras otros cuatro fueron rescatados con vida.

Las autoridades habían emitido alertas por alto riesgo de avalanchas tras intensas nevadas recientes. Aun así, algunos grupos continuaron actividades en zonas no habilitadas.

Equipos de rescate desplegaron helicópteros y personal especializado para atender los siniestros y recuperar a las víctimas.

Las autoridades reiteraron el llamado a evitar recorridos fuera de pista mientras persistan las condiciones climáticas adversas en las zonas alpinas.

