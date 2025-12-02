Tragedia en Reino Unido: Joven de 19 años fallece por coágulo asociado a anticonceptivo oral

Anticonceptivo combinado Femodette fue vinculado a la muerte de una joven de 19 años en el Reino Unido. Áine Rose Hurst perdió la vida tras desarrollar una trombosis de los senos venosos cerebrales, una complicación extremadamente rara asociada al medicamento que tomaba desde 2020. La tragedia, publicada durante el presente dia, reabre la discusión sobre los protocolos médicos y el manejo de los factores de riesgo en anticonceptivos orales.

La señal de alerta ignorada

El incidente que condujo a la muerte de la joven comenzó el 8 de marzo, cuando Áine amaneció con un fuerte dolor de cabeza después de una noche de fiesta con amigos.

Su madre, Kerry Hurst , de 52 años, inicialmente confundió el malestar con una resaca. Le recomendó reposo, hidratación y paracetamol.

Tres días después, el martes 11 de marzo, la joven se desplomó en su casa ubicada en Somerville Square en Halliwell, Bolton. Los médicos detectaron una inflamación cerebral severa en el Hospital Royal Bolton. Áine falleció dos días más tarde.

El informe forense concluyó que la trombosis cerebral estuvo asociada a una rara complicación del anticonceptivo Femodette .

La familia Hurst criticó que se le permitiera a Áine

retomar la píldora a pesar de un antecedente médico crucial. En diciembre de 2024, durante una revisión, se le detectó a la joven presión arterial elevada, registrando una lectura de 140/93, lo cual es considerado un factor de riesgo para el uso de anticonceptivos combinados.

La enfermera especializada Emma Walker recomendó la suspensión inmediata del medicamento.

recomendó la suspensión inmediata del medicamento. Pese a esta recomendación, durante una consulta posterior el 6 de enero, el Dr. Moyinoluwa Oluwaseyi Onayade consideró adecuado permitirle a Áine retomar la misma píldora. Aunque el doctor sugirió un cambio a una píldora de solo progesterona, la joven se negó por temor a otros efectos secundarios.

Debate sobre protocolos

La muerte de Áine, investigada formalmente el 27 de noviembre en el Juzgado de Instrucción de Bolton, ha impulsado un llamado en Reino Unido para reforzar la seguridad y los protocolos en la prescripción. Los especialistas coinciden en que los casos de trombosis asociados a anticonceptivos son extremadamente raros, pero requieren atención inmediata ante factores como la hipertensión.

La familia busca claridad y responsabilidad para asegurar que otros pacientes no enfrenten riesgos similares por falta de seguimiento integral. Los expertos han reiterado la importancia de las revisiones periódicas de la presión arterial, la información completa sobre riesgos y la atención médica inmediata ante dolores de cabeza severos.

El caso de Áine Rose Hurst busca servir como alerta para mejorar los protocolos y evitar que otras jóvenes enfrenten riesgos similares sin información suficiente.