Video: Tragedia en vía de Bucaramanga: mueren padres tras choque con vehículo pesado; su hijo se salva de milagro

Una tragedia vial ocurrió en la vía de Bucaramanga, en Colombia, cuando una familia quedó atrapada en un trancóngenerado por la congestión vehicular. En medio de la espera, el hijo de la pareja descendió del automóvil para orinar, sin imaginar que esa decisión marcaría la diferencia entre la vida y la muerte.

Instantes después, un vehículo pesado embistió violentamente el automóvil, provocando un choque fatal que ocasionó la muerte inmediata de los padres. El impacto fue de gran magnitud, dejando la unidad completamente destruida y causando conmoción entre los conductores que se encontraban en la zona.

El menor sobrevivió milagrosamente, ya que no se encontraba dentro del vehículo al momento del accidente. Autoridades de tránsito iniciaron una investigación para determinar responsabilidades y reiteraron el llamado a extremar precauciones en carreteras congestionadas, especialmente durante paradas no programadas

