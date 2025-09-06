Tragedia familiar en Nuevo León: menor de 4 años asesinada; abuela busca sepultarla en Veracruz

Una desgarradora tragedia ha conmocionado a la comunidad de Minatitlán, Veracruz. Danna, una niña de apenas cuatro años, fue presuntamente asesinada el pasado lunes 1 de septiembre en Monterrey, Nuevo León, por su madre, Rosa Aurora, y su pareja, Jorge Alan. La menor había sido cuidada por su abuela, María del Carmen Gómez Rodríguez, durante los primeros tres años de su vida en Minatitlán, antes de que su madre decidiera llevársela al norte del país en busca de un mejor futuro.

Según relatos de la abuela, Danna era una niña tranquila y amorosa, que la acompañaba a su trabajo debido a la falta de otras personas que pudieran cuidarla. María del Carmen expresó su dolor al recordar cómo, hace cinco meses, su hija se llevó a la niña, prometiendo brindarle una mejor vida. Sin embargo, la tragedia golpeó cuando, tras regresar de su jornada laboral, Rosa Aurora encontró a su hija con fuertes dolores y otros padecimientos. El padrastro argumentó que la niña se había caído y estaba enferma, pero los exámenes médicos revelaron contusiones profundas en el cráneo, hematomas en el abdomen y signos de posible maltrato prolongado.

Ante esta situación, la abuela de Danna busca trasladar el cuerpo de la menor a Minatitlán para darle sepultura en el lugar que la vio nacer. Sin embargo, enfrenta dificultades económicas para cubrir los gastos funerarios y de traslado. La comunidad local ha comenzado a brindar apoyo a María del Carmen, quien ha logrado reunir una parte del dinero necesario, pero aún falta cubrir el total de los gastos.

Las autoridades de Nuevo León han detenido a Rosa Aurora y Jorge Alan como presuntos responsables del asesinato de Danna. Ambos se encuentran en prisión preventiva mientras se lleva a cabo la investigación correspondiente.

María del Carmen, devastada por la pérdida de su nieta Danna, clama por justicia y espera que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos. Mientras tanto, continúa luchando por cumplir el último deseo de su nieta: ser sepultada en su tierra natal.

