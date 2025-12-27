Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 27 de Diciembre, 2025
Deportes

Tragedia en el futbol: muere Fernando Martín, entrenador del Valencia, y tres de sus hijos

Fernando Martín, entrenador del Valencia Femenino B, murió junto a tres de sus hijos tras un naufragio ocurrido el viernes en Indonesia y confirmado este sábado.
27 diciembre, 2025
El futbol español se encuentra de luto tras confirmarse este sábado 27 de diciembre el fallecimiento de Fernando Martín, entrenador del Valencia Femenino B, quien murió junto a tres de sus hijos luego de un naufragio ocurrido el viernes 26 en aguas de Indonesia, de acuerdo con información publicada por el medio Telediario.

El técnico, de 44 años, atravesaba su primera temporada al frente del conjunto que compite en la Tercera RFEF y contaba con una trayectoria de cerca de una década dentro del futbol femenil del club. El accidente ocurrió durante un viaje familiar, cuando la embarcación en la que viajaban sufrió una avería cerca de la isla de Padar, lo que derivó en su hundimiento.

En el mismo viaje se encontraban la esposa del entrenador y una de sus hijas, quienes fueron rescatadas con vida, al igual que otros tripulantes. El Valencia CF expresó su consternación por la tragedia, mientras que las autoridades indonesias continúan con las investigaciones para esclarecer las causas del accidente marítimo.

 

  Daniela Lara

    Reportera de sección policiaca de Tribuna de Los Cabos

