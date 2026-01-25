Tragedia en la México-Cuernavaca: mueren cuatro personas tras choque en Tres Marías

Un accidente automovilístico en la autopista México-Cuernavaca dejó cuatro personas muertas la mañana de este domingo, luego de un choque frontal e incendio entre un autobús de pasajeros y un vehículo particular, a la altura del kilómetro 51, en la zona de Tres Marías, estado de Morelos.

El siniestro ocurrió en dirección a Cuernavaca, provocando el cierre total de la circulación durante varias horas y generando largas filas de automovilistas varados en ambos sentidos.

Choque frontal provoca incendio en Tres Marías

De acuerdo con los primeros reportes de la Guardia Nacional Carreteras, el impacto fue frontal, lo que derivó en una explosión inmediata que consumió ambas unidades.

Elementos de CAPUFE y equipos de rescate de la Cruz Roja acudieron al lugar para sofocar el fuego, donde se confirmó el fallecimiento de los cuatro ocupantes del automóvil compacto, quienes quedaron atrapados entre los restos calcinados.

Pasajeros del autobús fueron evacuados

El autobús de pasajeros, que se dirigía al estado de Guerrero, también resultó severamente dañado por el incendio.

Los pasajeros lograron evacuar la unidad a tiempo, aunque varios de ellos fueron atendidos por crisis nerviosas y lesiones menores por personal médico en la zona.

Fiscalía de Morelos investiga causas del accidente

Peritos de la Fiscalía General del Estado de Morelos realizaron el levantamiento de los cuerpos y recabaron evidencias para determinar responsabilidades.

Las autoridades investigan como posibles causas el exceso de velocidad y el pavimento mojado, factores comunes en este tramo de la autopista México-Cuernavaca, conocido por sus curvas peligrosas y cambios climáticos repentinos.

Reabren circulación de forma parcial

La circulación fue reabierta parcialmente cerca del mediodía; sin embargo, el caos vial se extendió hasta la zona de Tlalpan, en la Ciudad de México.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones, respetar los límites de velocidad y atender las condiciones del clima, especialmente durante fines de semana, cuando aumenta el tránsito hacia el sur del país.

