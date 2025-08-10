Trágico accidente en carretera El Pescadero-Cabo San Lucas deja un muerto y dos heridos graves

Durante la madrugada de este domingo, un accidente automovilístico ocurrido en el kilómetro 89 del tramo carretero El Pescadero-Cabo San Lucas dejó como saldo una persona sin vida y dos más heridas de gravedad.

Según reportes oficiales, el vehículo involucrado sufrió un accidente cuya causa aún está en investigación por parte de las autoridades correspondientes. Uno de los conductores quedó prensado dentro de la unidad, derivado de las lesiones graves que presentaba, los equipos de rescate no pudieron salvarle la vida.

Elementos del cuerpo de Bomberos Voluntarios Pescadero y Bomberos Todos Santos acudieron de inmediato tras recibir el reporte de emergencia. También acudieron unidades de la Guardia Nacional y la Policía Municipal , quienes colaboraron en las maniobras de extracción y aseguraron la zona.

Las dos personas heridas fueron trasladadas con urgencia al Hospital General de Cabo San Lucas, donde reciben atención médica especializada debido a la gravedad de sus lesiones.

Este tramo carretero es conocido por ser transitado frecuentemente por turistas y locales, en ocasiones ha registrado incidentes causados por las condiciones de la vía o exceso de velocidad. Las autoridades hacen un llamado a la precaución para evitar más accidentes viales en la zona.

Por su parte, el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pescadero recomienda a los conductores seguir estas medidas para prevenir accidentes de tránsito: