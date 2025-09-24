Tráiler cae a un barranco en Mulegé; conductor resulta ileso

La madrugada de este miércoles 24 de septiembre se registró un accidente tipo salida de camino en el tramo Heroica Mulegé – Loreto, a la altura del kilómetro 112, en la zona de Bahía Concepción.

De acuerdo con reportes en redes sociales, un tráiler cayó a un barranco de aproximadamente 30 metros de profundidad. A pesar de lo impactante del hecho, el conductor resultó ileso. Hasta el momento no existe un comunicado oficial de las autoridades ni de los cuerpos de emergencia que confirme la mecánica del accidente.

El caso ocurre en un contexto crítico de seguridad vial. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) señalan que entre enero y agosto de 2025 los accidentes de tránsito en Baja California Sur cobraron la vida de 77 personas, es decir, 17 más que en el mismo periodo del año anterior.

Las personas lesionadas también aumentaron: pasaron de 389 en 2024 a 404 en 2025 durante el mismo lapso.

El incremento en muertes y lesiones mantiene en alerta a autoridades y cuerpos de emergencia. Han reiterado la urgencia de reforzar las campañas de prevención, mejorar la infraestructura vial y fomentar la conducción responsable.