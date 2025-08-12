Tráiler vuelca por supuestamente evitar una vaca en carretera La Paz-Todos Santos

La noche del lunes 11 de agosto se registró un accidente en la Carretera La Paz-Todos Santos, donde un Tráiler terminó en volcadura luego de que el conductor intentara esquivar a una Vaca que cruzaba la vía. El percance provocó la movilización inmediata de cuerpos de seguridad y emergencia.

De acuerdo con el reporte, el conductor del Tráiler perdió el control de la unidad pesada y salió de la cinta asfáltica, quedando recostado sobre la cuneta. Testigos señalaron que el hecho ocurrió de manera repentina y que la presencia del animal en la vía fue el factor que originó la maniobra.

Elementos de rescate y paramédicos arribaron al lugar para atender al operador del vehículo, quien presentaba lesiones. Tras una valoración inicial, se determinó su traslado al hospital Juan María de Salvatierra en la ciudad de La Paz, para recibir atención médica especializada.

La volcadura provocó afectaciones parciales al tránsito en la zona, mientras autoridades realizaban las maniobras necesarias para retirar la pesada unidad. Personal de seguridad resguardó el área para prevenir otro accidente.

El caso fue documentado por las autoridades competentes, quienes iniciaron las indagatorias correspondientes para determinar con precisión la mecánica del siniestro. Se presume que el intento por evitar el impacto con la Vaca fue la causa principal.

Automovilistas que circulaban por la Carretera La Paz-Todos Santos fueron exhortados a conducir con precaución, especialmente en tramos rurales donde es común el cruce de animales.