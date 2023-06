Zendaya protagoniza Challengers y genera asombro en el trailer

Este martes Warner Bros dejó ver el primer adelanto de lo que será la película Challengers, dirigida por Luca Guadagnino, el mismo director que estuvo a cargo de Call Me By Your Name.

Con Zendaya, Josh O’Connor y Mike Faist protagonizando el triángulo amoroso que se nos presenta desde el trailer, la historia está ambientada en el mundo del tenis, un deporte en el que veremos a Zendaya encarnando a Tashi Duncan.

La trama se centra en Tashi, una ex prodigio que se convierte en entrenadora y que está casada con un campeón en mala racha (de acuerdo con la sinopsis oficial), pero la relación entre ellos llega a un punto de tensión ante la aparición de un viejo amigo de ambos.

Ya que Guadagnino pretendía darle un toque de realismo a esta comedia, los actores tuvieron que prepararse en el tenis por varios meses bajo la supervisión del tenista profesional Brad Gilbert.

Se ha mencionado que esta película llegará a los cines dentro de unos meses, con fecha estimada del 15 de septiembre, y con la esperanza de que este papel lleve a Zendaya a su primera nominación al Óscar.

Respecto a los actores, Josh O’Connor se ha destacado principalmente por su papel como el Príncipe Carlos en la serie ‘The Crown’, aunque también ha trabajado en otros proyectos.

Por su parte, Mike Faist, quien interpretará al esposo de Tashi, ha formado parte de West Side Story y Wildling, como sus actuaciones más destacadas.

Y está de más hablar sobre Zendaya como protagonista de la serie Euphoria, con una interpretación que le concedió dos premios Emmy, y ha participado también en Dune y Malcolm and Marie.