Netflix estrena el tráiler de Stranger Things 5; la épica batalla final en Hawkins

Stranger Things 5 ya calienta motores para su despedida épica. La plataforma Netflix lanzó este jueves 30 de octubre de 2025 en Ciudad de México y el mundo el nuevo tráiler de la temporada final, generando gran expectativa entre los seguidores de la serie. Tras casi 10 años de su estreno, la producción cerrará con la mezcla única de terror y drama adolescente que la ha caracterizado.

Los hermanos Duffer, creadores de la serie, han prometido que esta entrega final resolverá todos los cabos sueltos. Aseguran que se abordará desde el origen del Upside Down hasta las amenazas de los Demogorgons, el Mind Flayer y Vecna.

Hawkins: El Caos de la Temporada Final

La temporada 5 de Stranger Things se ambienta en el otoño de 1987, más de un año después de los eventos de la cuarta entrega. En ese momento, el temible Vecna aterrorizó el pueblo de Hawkins, abriendo grietas masivas que trajeron el caos.

El pueblo de Hawkins está completamente marcado por la apertura de estas grietas, y los protagonistas comparten un único objetivo. El grupo debe unirse una vez más con tenacidad y valentía para encontrar y eliminar a Vecna.

La incertidumbre y los protagonistas

Pese a la misión central, la incertidumbre invade al grupo, pues el villano ha desaparecido y su paradero sigue siendo un misterio. Para complicar la situación, el Gobierno ha puesto a Hawkins en cuarentena militar.

Esto ha intensificado la búsqueda de Once (Millie Bobby Brown), obligándola a esconderse de nuevo. En los nuevos capítulos repiten actores clave como:

Winona Ryder

David Harbour

Finn Wolfhard

Jamie Campbell Bower como Vecna.

Fecha de Estreno en Netflix y la División en Tres Partes

La última temporada llegará a la plataforma de streaming Netflix dividida en tres partes. La épica despedida se extenderá durante más de un mes.

Los primeros cuatro episodios se estrenarán el 26 de noviembre de 2025. El episodio 1, titulado “The Crawl”, iniciará la acción de inmediato, corriendo “a toda velocidad” desde el principio, sin los preámbulos habituales.

Posteriormente, los episodios 5 al 7 estarán disponibles el 25 de diciembre de 2025. Finalmente, el gran episodio final de la serie está programado para el 31 de diciembre de 2025.