Tráiler se incendia en El Centenario; conductor resulta con quemaduras leves

La madrugada del viernes 15 de agosto, un incendio consumió en su totalidad un tractocamión en la zona conocida como la “Y” griega, a un costado de la gasolinera La Ardilla, en la subdelegación de El Centenario, dejando como saldo al conductor con lesiones menores.

El siniestro fue reportado a los números de emergencia alrededor de la 01:55 horas. Al arribar, bomberos localizaron un tractocamión Kenworth T2000, modelo 2002, color azul con plataforma, que se encontraba completamente envuelto en llamas.

De acuerdo con el testimonio del propio chofer, un hombre de 33 años, se encontraba descansando en el camarote cuando comenzó a sentir un intenso calor, lo que lo obligó a salir por la puerta del copiloto para ponerse a salvo segundos antes de que el fuego consumiera la unidad.

Paramédicos de Bomberos El Centenario brindaron atención inmediata al conductor, quien presentó quemaduras de primer grado en un tobillo y el antebrazo izquierdo. Afortunadamente, las lesiones no fueron de gravedad.

En el lugar trabajaron elementos de Bomberos de La Paz, a bordo de las unidades C-28 y M-14, junto con Bomberos Voluntarios de El Centenario, en la unidad 607, quienes lograron sofocar el incendio tras varios minutos de labores. La Policía Estatal resguardó el área durante las maniobras.

El camión quedó en pérdida total, mientras que hasta el momento se desconocen las causas que originaron el fuego. El hecho quedó asentado en los reportes oficiales para su seguimiento.

