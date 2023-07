Nuevo tráiler de Mortal Kombat 1 confirma a Geras como personaje jugable

NetherRealm Studios y WB Games anunciaron la incorporación de un nuevo personaje jugable en el esperado lanzamiento de Mortal Kombat 1 para PC, Steam Deck, Nintendo Switch, PS5 y Xbox Series X|S.

Liu Kang dio la bienvenida a Geras, quien se unirá al plantel de luchadores, ampliando la diversidad de este emocionante reboot de la saga.

En un intrigante tráiler, se muestra la entrada en escena de Geras, destacando su papel como el guardián del reloj de arena, un objeto celestial que trasciende los reinos y regula el tiempo y el destino.

La llegada de este misterioso personaje promete añadir nuevos giros y desafíos a la trama de Mortal Kombat, ya que su visión de paz parece amenazada.

El vídeo también sugiere una conexión profunda entre Geras y Liu Kang, presentándolos como “viejos amigos” que ahora se enfrentarán a un siniestro desenlace relacionado con el nuevo orden mundial del Dios del Fuego.

Con cada nuevo detalle revelado, la expectación por el lanzamiento del juego se incrementa, y los fanáticos de Mortal Kombat esperan ansiosos para descubrir las habilidades y secretos que Geras traerá a la intensa arena de combate.

Durante la reciente Comic-Con de San Diego, se confirmó el esperado elenco de personajes de otras franquicias que se sumarán al Kombat Pack de Mortal Kombat. Desarrollado por NetherRealm Studios, este emocionante contenido adicional incluirá figuras icónicas como Quan Chi, Ermac y Takeda Takahashi.

Además, los fanáticos podrán disfrutar de luchadores basados en populares producciones de DC y series televisivas, como Peacemaker de ‘El Escuadrón Suicida’ y ‘Peacemaker’, Omni-Man de ‘Invencible’, y Homelander de ‘The Boys’. La emoción crece ante la diversidad de personajes y estilos de combate que se incorporarán al juego.

El esperado reboot de ‘Mortal Kombat’ se acerca rápidamente, y los fanáticos están ansiosos por probarlo. Ed Boon, cocreador de la icónica franquicia de juegos de lucha, emocionó a la comunidad anunciando que la prueba beta del juego estará disponible del 18 al 21 de agosto.

