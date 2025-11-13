Tráiler con material pirotécnico provoca cierre vial al accidentarse en la autopista Guadalajara-Colima

Un tráiler con material pirotécnico que volcó en el municipio de Acatlán, en Jalisco, provocó el cierre de la autopista Guadalajara-Colima con dirección a la capital colimense la mañana de este jueves. El percance no dejó personas lesionadas, aunque sí obligó a establecer un perímetro de seguridad debido al tipo de carga.

De acuerdo con información de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ), el vehículo siniestrado se trasladaba desde Tultepec, Estado de México, hacia Colima, cuando perdió el control y terminó recostado sobre su costado derecho. Las autoridades señalaron que, por fortuna, no hubo dispersión de material peligroso sobre la cinta asfáltica, pero se determinó suspender el tránsito vehicular por precaución.

El comandante Óscar Javier Gómez Santa Cruz, de la UEPCBJ, indicó que se mantiene cerrado el flujo de vehículos en el sentido Guadalajara-Colima, mientras que se habilitó un contraflujo temporal para quienes se dirigen hacia la capital de Jalisco.

Además del siniestro principal, las autoridades atendieron otro accidente ocurrido a unos 30 metros del lugar, donde un camión que transportaba llantas salió de la cinta asfáltica. Este incidente también generó maniobras de retiro y apoyo por parte de los equipos de emergencia.

Elementos de la UEPCBJ, bomberos de Acatlán, la Guardia Nacional y la Cruz Roja participaron en las labores de control y seguridad. El comandante precisó que, hasta el momento, no se ha reportado ningún lesionado ni riesgos adicionales derivados del tráiler con material pirotécnico.