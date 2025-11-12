Nintendo anuncia tráiler de “The Super Mario Galaxy Movie”; todo sobre la nueva película

Nintendo celebró The Super Mario Galaxy Movie Direct, un evento dedicado completamente a la nueva producción desarrollada en colaboración con Illumination. La presentación confirmó el elenco estelar y ofreció finalmente el primer vistazo oficial al personaje de Rosalina.

La reconocida actriz Brie Larson, famosa por interpretar a Capitana Marvel, se une al proyecto para dar voz a Rosalina. Además, el actor Benny Safdie, quien participó en Oppenheimer, fue elegido para el papel de Bowser Jr. en la versión en inglés.

La anticipada secuela, titulada Super Mario Galaxy La película, tiene programado su estreno oficial para el 3 de abril de 2026. Este Direct de Nintendo se enfocó al 100% en el filme, revelando los detalles clave que los fanáticos estaban esperando.

¿Qué sabemos sobre la trama de “The Super Mario Galaxy Movie”?

La trama comienza inmediatamente después de los sucesos narrados en la primera cinta animada de Mario. Mario y Luigi disfrutan de un periodo de tranquilidad en el Reino Champiñón, donde incluso conviven con un Bowser en tamaño diminuto.

Esta calma se interrumpe abruptamente con la aparición inesperada de Bowser Jr. El objetivo central del hijo de Bowser es rescatar a su padre para así poder continuar con sus ambiciones de poder.

¿Hay referencias ocultas y dónde está Yoshi?

Durante los clips mostrados en el Direct, los seguidores pudieron identificar varias alusiones visuales y temáticas. Específicamente, se lograron ver referencias claras a los videojuegos Super Mario Odyssey y Galaxy.

A pesar de todas las importantes revelaciones sobre el reparto y la fecha, el evento no ofreció ninguna pista sobre el personaje de Yoshi. La presentación fue, sin embargo, un vistazo enfocado al 100% en la producción de Illumination y Nintendo.