La Paz presenta el primer traje de buceo elaborado con plásticos oceánicos reciclados

En La Paz, Baja California Sur, se presentó el traje de buceo “XENOS”, una innovación creada por la empresa Fourth Element en colaboración con el Fideicomiso de Turismo de La Paz (FITUPAZ) y la Secretaría de Turismo y Economía (SETUE).

El modelo está elaborado 100% con plásticos oceánicos reciclados y goma orgánica sostenible, marcando un avance sin precedentes en la industria del buceo y fortaleciendo el compromiso del destino con el turismo sustentable.

Durante el lanzamiento, Thalía Agúndez, directora de Promoción Turística de SETUE, destacó que este proyecto demuestra cómo el turismo puede ser responsable y cuidar los mares.

“En Baja California Sur trabajamos para promover un turismo que proteja el entorno y beneficie a las comunidades locales”, expresó.

Por su parte, Luz María Zepeda, directora de FITUPAZ, señaló que la alianza con Fourth Element refuerza la imagen de La Paz como un destino internacional de buceo premium, que combina innovación y sostenibilidad.

La empresa británica, a través de su línea OceanPositive, impulsa materiales reciclados, empaques sin plástico y programas de conservación marina, además de apoyar el crecimiento económico en comunidades costeras.

El evento reunió a representantes de PADI, Fourth Element y medios especializados en buceo, así como autoridades locales como Natalia Ruffo, directora de Turismo del Municipio de La Paz, y Paul Strike, propietario de Fourth Element.

Todos coincidieron en que La Paz se consolida como referente mundial del turismo sustentable, gracias a proyectos que promueven la responsabilidad ambiental y el aprovechamiento consciente de los recursos naturales.