¿Cómo tramitar la Pensión Bienestar de 30 a 64 años? Fecha de registro 2026 para hombres y mujeres

El Gobierno de México ha confirmado que el proceso para tramitar la Pensión de 30 a 64 años bienestar iniciará formalmente su etapa de incorporación masiva en febrero de 2026.

Este programa busca brindar un apoyo económico bimestral a hombres y mujeres con discapacidad permanente que residen en los 24 estados que cuentan con convenio de universalidad.

Las autoridades de la Secretaría de Bienestar indicaron que los módulos de atención estarán disponibles para recibir la documentación de los nuevos derechohabientes en todo el país. Para acceder a este beneficio, los solicitantes deben cumplir con requisitos específicos de elegibilidad y presentar la documentación completa.

El objetivo primordial es garantizar que las personas en situación de vulnerabilidad cuenten con un ingreso básico que mejore su calidad de vida. Es importante recordar que este trámite es gratuito y se realiza de manera presencial en los Módulos del Bienestar.

Las fechas exactas de registro suelen organizarse por la letra inicial del primer apellido para evitar aglomeraciones. Mantente atento a los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar para conocer el calendario detallado, ya que aun no se han anunciado las fechas exactas del mes de febrero del 2026 en que te podrás registrar.

Requisitos y estados para tramitar la pensión de 30 a 64 años bienestar

Para realizar el registro exitoso en febrero 2026, los interesados deben presentar: Acta de nacimiento legible, identificación oficial vigente (INE, pasaporte), CURP certificado, comprobante de domicilio no mayor a seis meses y, lo más importante, un Certificado de Discapacidad emitido por una institución pública de salud.

En caso de requerir un auxiliar, esta persona también deberá presentar la misma documentación.

Actualmente, 24 estados han firmado el convenio para que la Pensión Bienestar sea universal desde los 30 hasta los 64 años, y a continuación te decimos cuáles son:

Baja California Baja California Sur Campeche Chiapas Colima Ciudad de México Estado de México Guerrero Hidalgo Michoacán Morelos Nayarit Oaxaca Puebla Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas

En los 8 estados restantes donde aún no existe este convenio, la Secretaria del Bienestar ha dado a conocer que el programa prioriza a menores de 29 años, por lo que la expansión en 2026 representa un avance significativo para la cobertura nacional de adultos con discapacidad en el resto de la República Mexicana.

