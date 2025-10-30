¿Tienes 60 años o más? Tramita tu tarjeta INAPAM, aquí te decimos el paso a paso
La tarjeta o credencial del INAPAM es un documento gratuito que otorga el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores a personas de 60 años o más, que les permite acceder a una variedad de descuentos y beneficios en productos, servicios y trámites públicos.
¿Quién puede tramitarla en BCS?
En Baja California Sur, al igual que en el resto del país, pueden solicitarla:
-
Personas mexicanas por nacimiento o naturalización, o en algunos casos extranjeros con residencia legal.
-
Tener 60 años cumplidos o más.
-
Contar con domicilio en la entidad (se debe presentar comprobante de domicilio) y los documentos requeridos. En BCS lo señalan como requisito “ser mayor de 60 años, tener identificación y comprobante de domicilio reciente”.
Requisitos para el trámite
De acuerdo con la información oficial y reciente, los requisitos básicos son:
-
Acta de nacimiento legible.
-
Identificación oficial vigente con fotografía (por ejemplo: credencial de elector / INE, pasaporte, licencia de conducir, etc.).
-
CURP (Clave Única de Registro de Población) actualizado.
-
Comprobante de domicilio reciente (recibo de luz, agua, teléfono, predial, etc.).
-
Fotografías tamaño infantil, recientes, sin lentes, fondo blanco, de frente.
-
El trámite es gratuito.
LEER MÁS: Que el miedo sea solo del disfraz: recomendaciones para un Halloween seguro
¿Dónde tramitarla en La Paz BCS?
- Dirección: Blvd. Luis Donaldo Colosio S/N, esquina Blvd. Gral. Agustín Olachea, Colonia Las Garzas, C.P. 23079, La Paz, Baja California Sur.
- Teléfono: 612 124 2269.
- Horario de atención: Lunes a viernes aproximadamente de 08:00 a 15:00 horas.
- Es el módulo de referencia para el estado de Baja California Sur.
¿Qué beneficios ofrece la tarjeta INAPAM?
La credencial INAPAM abre acceso a descuentos en diversos rubros a nivel nacional, que también aplican en Baja California Sur, complementados con apoyos locales. Algunos ejemplos:
-
Transporte: Descuento en boletos de autobús y en algunos casos en aerolíneas.
-
Predial, agua y servicios públicos: En BCS se informa que la credencial facilita descuentos en agua, predial y otros servicios municipales.
-
Alimentación, vestido, hogar: Establecimientos afiliados ofrecen rebajas para personas adultas mayores con la credencial.
-
Educación, cultura y recreación: Acceso a tarifas preferentes en centros culturales, transporte, eventos.
-
Salud: Descuentos en farmacias, ópticas, laboratorios, servicios médicos especiales.
LEER MÁS: VIDEO: estudiantes de la UABCS exigen mayor iluminación en paradas y pasillos
Tramitar la credencial del INAPAM en Baja California Sur es un trámite sencillo, gratuito y con alto impacto en la economía de las personas adultas mayores, ya que les abre la puerta a muchas facilidades y descuentos que pueden mejorar su calidad de vida. Aprovechar estos beneficios puede representar un alivio importante.
Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO