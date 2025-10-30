¿Tienes 60 años o más? Tramita tu tarjeta INAPAM, aquí te decimos el paso a paso

La tarjeta o credencial del INAPAM es un documento gratuito que otorga el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores a personas de 60 años o más, que les permite acceder a una variedad de descuentos y beneficios en productos, servicios y trámites públicos.

¿Quién puede tramitarla en BCS?

En Baja California Sur, al igual que en el resto del país, pueden solicitarla:

Personas mexicanas por nacimiento o naturalización, o en algunos casos extranjeros con residencia legal.

Tener 60 años cumplidos o más.

Contar con domicilio en la entidad (se debe presentar comprobante de domicilio) y los documentos requeridos. En BCS lo señalan como requisito “ser mayor de 60 años, tener identificación y comprobante de domicilio reciente”.

Requisitos para el trámite

De acuerdo con la información oficial y reciente, los requisitos básicos son:

Acta de nacimiento legible.

Identificación oficial vigente con fotografía (por ejemplo: credencial de elector / INE, pasaporte, licencia de conducir, etc.).

CURP (Clave Única de Registro de Población) actualizado.

Comprobante de domicilio reciente (recibo de luz, agua, teléfono, predial, etc.).

Fotografías tamaño infantil, recientes , sin lentes, fondo blanco, de frente.

El trámite es gratuito.

¿Dónde tramitarla en La Paz BCS?

Dirección: Blvd. Luis Donaldo Colosio S/N, esquina Blvd. Gral. Agustín Olachea, Colonia Las Garzas, C.P. 23079, La Paz, Baja California Sur.

Blvd. Luis Donaldo Colosio S/N, esquina Blvd. Gral. Agustín Olachea, Colonia Las Garzas, C.P. 23079, La Paz, Baja California Sur. Teléfono: 612 124 2269.

612 124 2269. Horario de atención: Lunes a viernes aproximadamente de 08:00 a 15:00 horas.

Lunes a viernes aproximadamente de 08:00 a 15:00 horas. Es el módulo de referencia para el estado de Baja California Sur.

¿Qué beneficios ofrece la tarjeta INAPAM?

La credencial INAPAM abre acceso a descuentos en diversos rubros a nivel nacional, que también aplican en Baja California Sur, complementados con apoyos locales. Algunos ejemplos:

Transporte: Descuento en boletos de autobús y en algunos casos en aerolíneas.

Predial, agua y servicios públicos: En BCS se informa que la credencial facilita descuentos en agua, predial y otros servicios municipales.

Alimentación, vestido, hogar: Establecimientos afiliados ofrecen rebajas para personas adultas mayores con la credencial.

Educación, cultura y recreación: Acceso a tarifas preferentes en centros culturales, transporte, eventos.

Salud: Descuentos en farmacias, ópticas, laboratorios, servicios médicos especiales.

Tramitar la credencial del INAPAM en Baja California Sur es un trámite sencillo, gratuito y con alto impacto en la economía de las personas adultas mayores, ya que les abre la puerta a muchas facilidades y descuentos que pueden mejorar su calidad de vida. Aprovechar estos beneficios puede representar un alivio importante.

