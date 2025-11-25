Trámites estatales y municipales que sí puedes hacer 100% en línea en BCS
En Baja California Sur sigue activo el sistema digital que permite a ciudadanos y empresas realizar varios trámites estatales y municipales totalmente en línea, sin necesidad de ir a oficinas. Desde el portal tramites.bcs.gob.mx y el catálogo de la Secretaría de Finanzas, cualquier persona puede consultar información, hacer pagos, descargar comprobantes y obtener documentos oficiales desde su teléfono o computadora.
La plataforma reúne diferentes servicios que antes solo se podían hacer de manera presencial. Su objetivo es facilitar gestiones básicas, reducir tiempos de espera y hacer más accesibles los trámites que se usan en la vida diaria y en actividades económicas.
A continuación, se presenta una lista verificada de algunos de los trámites que actualmente se pueden realizar 100% en línea en Baja California Sur:
Trámites 100% en línea en Baja California Sur (BCS)
Citas y portal general de servicios
-
Citas en línea (portal de servicios)
https://apps3.bcs.gob.mx/portal/publico?servicio=citas&tipo_servicio=agendar
Documentos y constancias
-
Copia certificada de acta de nacimiento
https://www.gob.mx/actas
-
Carta de No Antecedentes Penales (formato en línea)
https://tramites.bcs.gob.mx/catalogo/carta-de-no-antecedentes-penales/
(Realizar trámite en: https://apps3.bcs.gob.mx)
-
Constancia de No Inhabilitación en la Administración Pública
https://tramites.bcs.gob.mx/catalogo/constancia-de-no-inhabilitacion-en-la-administracion-publica/
-
Constancia de No Sujeción a Proceso Administrativo
https://tramites.bcs.gob.mx/catalogo/constancia-de-no-sujecion-a-proceso-administrativo/
Vehículos y movilidad
-
Pago por baja de placas
https://tramites.bcs.gob.mx/catalogo/pago-por-la-baja-de-placas/
-
Pago de revista vehicular
https://tramites.bcs.gob.mx/catalogo/pago-de-revista/
-
Pago para renovación de licencia de conducir (inicio/pago en línea)
https://tramites.bcs.gob.mx/catalogo/pago-por-expedicion-de-licencia-de-conducir/
-
Cambio de propietario de vehículo (impuesto por enajenación / pago en línea)
https://tramites.bcs.gob.mx/catalogo/pago-del-impuesto-sobre-enajenacion-de-bienes-muebles-cambio-de-propietario/
Permisos y actividades
-
Permiso / venta de permisos de pesca deportiva
https://tramites.bcs.gob.mx/catalogo/venta-de-permisos-de-pesca-deportiva/
Obligaciones fiscales / pagos
-
Pago del impuesto sobre nóminas
https://tramites.bcs.gob.mx/catalogo/pago-del-impuesto-nominas/
-
Pago del impuesto sobre la prestación de servicios de hospedaje
https://tramites.bcs.gob.mx/catalogo/pago-del-impuesto-sobre-la-prestacion-de-servicios-de-hospedaje/
-
ISR 5% (Notarios / Enajenación de bienes inmuebles)
https://tramites.bcs.gob.mx/catalogo/isr-a-entidades-federativas-enajenacion-de-bienes-inmuebles-5-notarios/
Servicios electrónicos y fiscales
-
CFDI / Comprobantes fiscales (portal estatal — emisión/consulta)
https://apps3.bcs.gob.mx/portal/publico?servicio=cfdi_uuid
-
Enlace al SAT (servicios federales relacionados)
https://www.sat.gob.mx
Pasaportes y otros
-
Prestación de servicios para tramitar pasaporte (agenda/gestión desde el portal)
https://apps3.bcs.gob.mx/portal/publico?servicio=pasaporte
Aunque la lista facilita gestiones básicas, el alcance aún es limitado y muchos servicios siguen dependiendo de atención presencial. La utilidad real de la plataforma dependerá de que los trámites disponibles funcionen sin fallas y de que el catálogo continúe actualizándose conforme a las necesidades de la ciudadanía.
