Acercan trámites del Registro Civil a colonias de Cabo San Lucas

Como parte de las acciones para acercar servicios a la ciudadanía, la Coordinación de la Secretaría General en Cabo San Lucas brinda apoyo a las jornadas informativas del Registro Civil que se realizan en distintas colonias de la delegación, con el fin de atender y canalizar trámites relacionados con el estado civil de las personas.

Personal del área destacó que estas jornadas informativas del Registro Civil reflejan el compromiso de la delegación por facilitar el acceso a servicios básicos, principalmente para quienes enfrentan dificultades para realizar sus trámites de manera regular, fortaleciendo la atención directa a la población.

El oficial del Registro Civil en Cabo San Lucas, Omar Cortés Villegas, informó que durante esta semana se desarrollarán dos actividades: el miércoles en la colonia Chula Vista y el jueves en la colonia López Obrador. Explicó que estas jornadas informativas del Registro Civil forman parte de la preparación de un evento especial derivado de un convenio de colaboración con el estado de Guerrero.

Gracias a este acuerdo, personal del Registro Civil de Guerrero acudirá a Cabo San Lucas para atender trámites de actas de nacimiento, defunción y matrimonio de personas originarias de esa entidad. Con ello, se busca resolver situaciones que anteriormente implicaban traslados costosos para las familias.

Cortés Villegas señaló que la Delegación de Cabo San Lucas ha sido un aliado clave en la realización de estas acciones, al fungir como primer punto de contacto ante diversas problemáticas ciudadanas, además de facilitar espacios y apoyar en la canalización de casos que requieren atención especializada.

Finalmente, indicó que el esfuerzo conjunto representa un beneficio directo para la población, ya que evita gastos adicionales y permite que varios trámites se realicen de forma gratuita o únicamente con el pago oficial de derechos a costos accesibles.

