Viernes 26 de Diciembre, 2025
Trámites vehiculares en BCS: lo que debes saber al iniciar 2026

Con el arranque del año fiscal 2026, las y los propietarios de vehículos en Baja California Sur deberán cumplir con el pago del refrendo anual y otros trámites de control vehicular,
26 diciembre, 2025
Foto: Cortesia

Al iniciar el 2026, el Gobierno de Baja California Sur recordó a la ciudadanía que el refrendo anual de la tarjeta de circulación, también conocido como control vehicular, es un trámite obligatorio para todos los propietarios de automóviles, motocicletas y unidades de servicio particular o público que circulan en el estado.

Este pago debe realizarse al comienzo del año y permite mantener vigente el registro del vehículo, así como evitar multas o restricciones para otros trámites ante las autoridades estatales. En los últimos años, este proceso se ha impulsado de forma digital, con el objetivo de agilizar el cumplimiento y reducir la afluencia en oficinas recaudadoras.

Profeco llama a planear gastos para evitar deudas y empezar 2026 sin números rojos

En cuanto a la tenencia vehicular, autoridades estatales han reiterado que no se cobra como impuesto general en Baja California Sur, a diferencia de otras entidades del país. No obstante, en caso de existir adeudos de ejercicios anteriores, estos podrían ser requeridos al momento de regularizar la situación del vehículo.

Por otro lado, trámites como el cambio de placas, emplacamiento de vehículos nuevos o importados, reposición por extravío, cambio de propietario o baja de placas no son anuales, pero deben realizarse cuando la situación legal del automóvil así lo requiera.

Las autoridades exhortaron a las y los contribuyentes a anticipar sus trámites y mantenerse informados a través de los canales oficiales, a fin de iniciar el 2026 con su documentación vehicular en regla y evitar sanciones administrativas.

