Con tramos sin terminar, ya circulan autos por Bahía Concepción en La Paz

Desde hace una semana, la calle Bahía Concepción, al sur de La Paz, ha estado abierta a la circulación de forma intermitente. Sin embargo, algunos tramos permanecen inconclusos y todavía hay trabajadores en la zona. Algunos automovilistas han utilizado uno de los cuerpos del bulevar como doble sentido para ingresar o salir hacia el bulevar Forjadores de Sudcalifornia.

Vecinos de colonias cercanas consideran necesaria la apertura oficial de la vialidad para mejorar el tránsito y las condiciones del entorno. Tras más de seis meses de trabajos, señalan que el retraso generó afectaciones a residentes y comercios.

Además, demandan la instalación de señalización adecuada, cámaras de vigilancia y un semáforo en la intersección con el bulevar Forjadores, con el fin de evitar accidentes y ordenar el tránsito.

Lourdes Manso, habitante del área, expresó su preocupación por el exceso de velocidad:

“Vimos que dos personas la tomaron como autopista. Ojalá no se convierta en eso porque va a ser peligroso para los que entramos y salimos. Además, desde hace años pedimos un semáforo, porque los topes no funcionan; los camiones hacen mucho ruido toda la noche y no dejan dormir”, comentó.