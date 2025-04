Transexual fue detenida tras ingresar a baño público de mujeres en Florida

Transexual fue detenida por ingresar a un baño de mujeres en el Capitolio Estatal de Florida, en un acto de protesta contra una ley que prohíbe el uso de baños públicos que no coincidan con el sexo asignado al nacer. La manifestante pasó 24 horas en la cárcel y ahora enfrenta cargos por allanamiento.

🚨🇺🇸 FIRST ARREST UNDER FLORIDA’S TRANSGENDER BATHROOM LAW

Marcy Rheintgen, a 20-year-old transgender student, has become the first known person arrested under Florida’s bathroom law after using the women’s restroom at the state Capitol in protest.

